Общество

Lenta.ruLenta.ruПодтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

При новом анализе использовались фрагменты ракет, примененных в атаках на саудовский аэропорт Абха, объекты Афив и на месторождения Абкайк и Хурайс. «Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.
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с чего всё началось
«Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — приводит агентство Reuters
 текст доклада главы ООН.
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