Общество
Lenta.ruПодтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
При новом анализе использовались фрагменты ракет, примененных в атаках на саудовский аэропорт Абха, объекты Афив и на месторождения Абкайк и Хурайс. «Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.
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ООН раскрыла «иранское происхождение» ракет, запущенных по саудовским объектам
Московский Комсомолец00:50
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Автоновости дня 10 июня в 15:16
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Мурашко: активность коронавируса в жару не снижается
Активность коронавируса нового типа в жаркую погоду не снижается, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
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Батыр Бердыклычев отметил, что у нового вируса нет признаков сезонности, он активно распространяется и в жарких странах: - Поэтому надеяться на то, что с наступлением лета он просто сам уйдет, пока не приходится.
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Хотя производство художественных фильмов и телевизионных программ в настоящий момент приостановлено во всем мире из-за пандемии коронавируса, Россия становится более привлекательной для перспективного партнерства после отмены режима самоизоляции.
ИноСМИ вчера в 18:22
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Вдову погибшего в аварии с Ефремовым лишили всех денег
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