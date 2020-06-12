Политика
Lenta.ruПодтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
При новом анализе использовались фрагменты ракет, примененных в атаках на саудовский аэропорт Абха, объекты Афив и на месторождения Абкайк и Хурайс. «Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.
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Общество
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Evo-rus.com 06:37
Общество
В ООН коронавирусом заразились более 950 сотрудников
Нью-Йорк, США, 13 июня 2020, 01:22 — REGNUM Число заразившихся сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН) по всему миру превысило 950 человек, заявил 12 июня журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
REGNUM 18:22
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Свободная Пресса 20:52
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 14:26
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение
РИА Новости 20:52
Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ вчера в 13:37
Происшествия
Французская полиция устроила акцию протеста на Елисейских полях
В Париже в пятницу полицейские профсоюзы припарковали десятки автомобилей у подножия Триумфальной арки, прежде чем проехать по Елисейскому полям.
Коммерсантъ 05:56
Общество
Диетолог поделилась рецептами полезного фастфуда
Поесть любимой картошки фри и бургеров и не нанести вред здоровью и фигуре — вполне возможно, рассказала диетолог Елена Соломатина.
News.ru 21:45
Политика
На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров
Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
Единоборства
Двоюродный брат Хабиба дебютирует в UFC в июле на «Бойцовском острове»
Советский спорт вчера в 14:26
Политика
В МИД Чехии заявили о согласии обсуждать судьбу памятника Коневу
Чехия открыта к диалогу с Россией для решения спорных вопросов, в том числе касающихся памятника маршалу Ивану Коневу, сообщили "РБК" в пресс-службе чешского МИД.
Российская газета 13:09
Экономика
Власти Дагестана разработали механизм выхода из кризисной ситуации
Власти Дагестана разработали механизм выхода из кризисной ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РД.
ГТРК Дагестан 16:18
Происшествия
Полицейским штата Айова запретили удушающие приемы
Согласно новым правилам, удушающие приемы полицейский сможет применить лишь в случаях применения в отношении него оружия, угрозы его применения или обоснованного предположения, что подозреваемый намерен его применить в самом ближайшем будущем.
REGNUM 21:57
Общество
Бурдж-Халифа подсветили триколором
Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни.
Газета.Ru 17:23
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Общество
Все выпускники российских школ получат аттестаты без сдачи экзаменов
В 2020 году все школьники 9-х, и 11-х классов российских школ получат аттестаты без сдачи ЕГЭ.
АБН вчера в 02:58
Кино
Warner Bros сомневается, что Генри Кавилл сможет возглавить новый фильм о Супермене
Напомним, что Кавилл сыграл эту роль в фильмах «Человек из стали» (2013), «Бэтмен против Супермена: Рассвет правосудия» (2016) и «Лига справедливости» (2017).
Evo-rus.com вчера в 15:41
Политика
США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России
Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
Коммерсантъ 18:36
Общество
Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:25
Авто
Продемонстрировали обновленные Alpina B5 и D5 S
Седан B5 ускоряется до 62 миль в час (100 км/ч) за 3,4 секунды, а универсал достигает эту скорость за 3,6 секунды.
CarsWeek.ru 10 июня в 13:41
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия 18:16
Общество
Жена Зеленского заразилась коронавирусом
Жена президента Украины Елена Зеленская инфицирована новой коронавирусной инфекцией, сообщают телеграм-канал Офиса президента и местные СМИ.
Readovka.ru 07:24
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 05:08
Здоровье
В Бурятии выявили ещё 50 больных коронавирусом
Из 50 новых случаев COVID-19: девять человек – прибывшие из других регионов РФ, 11 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Байкал-Daily 21:20
Общество
Путин вручил медали «Герой Труда»
Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском 06:32
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Игры
Sony показала новую PlayStation 5
Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
КМВ Новости вчера в 17:17
Киберспорт
В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики»
Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.
Evo-rus.com вчера в 11:36
Политика
Абхазия продлила до 1 июля запрет на въезд через границу с Россией
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии.
Интерфакс 15:13
Происшествия
Омскому студенту грозит до 7 лет тюрьмы за комментарий в интернете
В Омске 18-летнему студенту за комментарий в интернете грозит до 7 лет лишения свободы.
Пишет Омск вчера в 08:40