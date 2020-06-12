Общество
Lenta.ruПодтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
При новом анализе использовались фрагменты ракет, примененных в атаках на саудовский аэропорт Абха, объекты Афив и на месторождения Абкайк и Хурайс. «Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.
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ООН раскрыла «иранское происхождение» ракет, запущенных по саудовским объектам
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Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
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Глава ведомства Михаил Мурашко обозначил для россиян те препараты, употребление которых в целях профилактики коронавируса является крайне нежелательным и опасным.
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