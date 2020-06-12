Общество

Lenta.ruLenta.ruПодтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

При новом анализе использовались фрагменты ракет, примененных в атаках на саудовский аэропорт Абха, объекты Афив и на месторождения Абкайк и Хурайс. «Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.
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СМИ узнали о докладе ООН о происхождении атаковавших Saudi Aramco ракет

РБК02:29

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Lenta.ru01:59

ООН заявила об «иранском происхождении» атаковавших саудовские НПЗ ракет

РИА Новостивчера в 23:50

ООН: Saudi Aramco атаковали оружием иранского происхождения

Коммерсантъ01:12

ООН раскрыла «иранское происхождение» ракет, запущенных по саудовским объектам

Московский Комсомолец00:50

В ООН заявили, что объекты Саудовской Аравии атаковали оружием «иранского происхождения»

ТАСС00:11

ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Известия01:12
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В Крым начнут ходить поезда по новым направлениям

Юга.ру вчера в 06:50
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Общество

Новые санитарные правила подготовлены для магазинов

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
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Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:13
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Здоровье

Тест на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации

Россияне будут сдавать тест на коронавирус при поступлении в стационар за счет обязательного медицинского страхования, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
Экономика сегодня вчера в 13:30
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Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала о предсмертной просьбе Анатолия Трушкина

Bimru.ru вчера в 06:10
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Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:54
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Здоровье

Больницу в Армавире закрыли на карантин

Горбольница Армавира закрыта на карантин с 10 июня, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
ЮГ Times 02:56
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Единоборства

Костя Цзю рассказал о главной слабости Хабиба Нурмагомедова

Чемпионат 02:06
Музыка

Концерт на Мамаевом Кургане 24 июня покажут всей стране

Праздничный концерт 24 июня покажет федеральный телеканал «Россия 1». Акция пройдет при финансовой поддержке администрации президента РФ, министерства культуры РФ, а также оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ и фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
НовостиВолгограда.ру 10 июня в 00:36
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Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Общество

В Подмосковье с 25 июня откроются ТРЦ

РИА Новости вчера в 15:18
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Экономика

Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом

Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан.
Lenta.ru 01:36
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Здоровье

Минздрав назвал опасные препараты для профилактики коронавируса

Глава ведомства Михаил Мурашко обозначил для россиян те препараты, употребление которых в целях профилактики коронавируса является крайне нежелательным и опасным.
Что происходит 01:22
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Игры

GTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году

Чемпионат вчера в 16:40
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Общество

Российская Федерация отмечает День России

Газета.Ru 02:28
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Шоу-бизнес

Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»

ИА InterMedia вчера в 13:23
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр 10 июня в 04:03
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Общество

Россиян предупредили о проблемах из-за неправильного пляжного отдыха

Неправильный пляжный отдых может грозить россиянам рядом заболеваний.
Lenta.ru 01:38
Общество

В Ростовской области сняли ряд ограничений

Жители Ростовской области дождались снятия ограничений.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:02
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Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Здоровье

Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций

Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru вчера в 09:12
Общество

Самолет Светланы Медведевой улетел на Кипр во время эпидемии

Первое антикоррупционное СМИ вчера в 03:35
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Общество

Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
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Здоровье

Украина может ужесточить карантин из-за вспышки коронавируса

За последние сутки ведомством был зафиксирован антирекорд по количество новых инфицированных.
MedikForum.ru вчера в 18:38
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
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Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
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