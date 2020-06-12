Общество

Lenta.ruLenta.ruПодтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

При новом анализе использовались фрагменты ракет, примененных в атаках на саудовский аэропорт Абха, объекты Афив и на месторождения Абкайк и Хурайс. «Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.
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ООН раскрыла «иранское происхождение» ракет, запущенных по саудовским объектам

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Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

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ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

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ООН: Saudi Aramco атаковали оружием иранского происхождения

Коммерсантъ01:12

СМИ узнали о докладе ООН о происхождении атаковавших Saudi Aramco ракет

РБК04:59

В ООН заявили, что объекты Саудовской Аравии атаковали оружием «иранского происхождения»

ТАСС00:11

ООН заявила об «иранском происхождении» атаковавших саудовские НПЗ ракет

РИА Новостивчера в 23:50
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
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51 вахтовый дорожник заразился коронавирусом в Карелии

11 июня стало известно, что в вахтовом городке дорожных рабочих в деревне Пуйккола выявлен 51 положительный результат теста на коронавирус.
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В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики»

Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.
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Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
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Общество

В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Здоровье

10 июня: от коронавируса в Тверской области избавились 17 человек

В Тверской области по данным оперативного штаба на 10 июня подтверждены 83 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 17 человек.
Tvtver.ru 10 июня в 03:43
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Футбол

«Спартак» интересуется бразильским защитником Пикачу

Защитник «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в России. Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересован «Спартак».
Vprognoze.ru вчера в 03:34
Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 21 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
РИА Новости вчера в 12:28
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Общество

В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM 00:40
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Здоровье

Ученые назвали новый симптом коронавируса

Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
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Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян

Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 10 июня в 15:56
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Общество

В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Армении в пятницу, 12 июня, продлило до 13 июля режим чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:25
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Общество

В Ростовской области от коронавируса скончался 12-летний ребенок

В Ростовской области за сутки зарегистрировали пять погибших из-за коронавируса, в то числе 12-летний ребенок.
Городской репортер 04:40
Политика

Песков считает, что в России олигархов нет

В России нет олигархов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Росбалт 10 июня в 07:30
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Здоровье

Московские медики отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом

Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.
ИА Красная Весна вчера в 17:22
Армия и оружие

Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР

Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com вчера в 13:05
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Происшествия

Взрыв прогремел в мечети в Кабуле

Один человек погиб, шесть получили ранения при взрыве в мечети в западной части Кабула.
ТАСС 04:55
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
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Общество

Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
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Общество

В Ростовской области сняли еще часть ограничений

В Ростовской области сняли еще часть ограничений, действующих из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 12:27
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Гаджеты

Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020

Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
3DNews вчера в 15:05
Космос

Источник токсичного бензола начали искать в российском модуле на МКС

Российская газета 10 июня в 22:32
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Армия и оружие

ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили перемирие в ДНР

Новостной фронт 02:31
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Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»

ИА InterMedia вчера в 13:23
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В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
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Кино

Величайшим киногероем в истории признали ученого Индиану Джонса

Простой парень, ученый-археолог Генри Индиана Джонс-младший, выдуманный Джорджем Лукасом в 1973 году, возглавил рейтинг 50 величайших киногероев.
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Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 10 июня в 01:11
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Политика

Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что американского лидера Дональда Трампа ожидает военный переворот, если тот не признает свое поражение на грядущих выборах, который пройдут в ноябре 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 14:14
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