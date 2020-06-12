Общество

Lenta.ruLenta.ruПодтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

При новом анализе использовались фрагменты ракет, примененных в атаках на саудовский аэропорт Абха, объекты Афив и на месторождения Абкайк и Хурайс. «Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.
Читать в источнике
Комментировать273
с чего всё началось
«Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — приводит агентство Reuters
 текст доклада главы ООН.
Телеканал 360°03:53

Подробнее о событии

В Иране заявили, что доклад ООН о ракетах в Саудовской Аравии сделан под давлением

ТАСС13:18

ООН: Saudi Aramco атаковали оружием иранского происхождения

Коммерсантъ01:12

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Lenta.ru01:59

ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Известия01:12

СМИ узнали о докладе ООН о происхождении атаковавших Saudi Aramco ракет

РБК04:59

ООН раскрыла «иранское происхождение» ракет, запущенных по саудовским объектам

Московский Комсомолец00:50

ООН заявила об «иранском происхождении» атаковавших саудовские НПЗ ракет

РИА Новостивчера в 23:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную

Paparazzi.ru 08:26
2
Футбол

Тренеры Новиков, Семшов и Зырянов получили лицензии Pro

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков сдал экзамен на получение лицензии Pro, необходимую для работы в клубах премьер-лиги.
Вести.Ru 10:02
Армия и оружие

Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина

Взгляд.ру вчера в 13:05
17
Политика

Макрон поздравил Путина с Днем России

Президент Франции Эммануэль Макрон направил президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу поздравления по случаю Дня России, сообщили в посольстве Франции в Москве.
РИА Новости 13:12
Политика

СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК 15:45
26
Футбол

Кокорин: хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», признался, что хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы.
Чемпионат 15:55
Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM 11:47
8
Происшествия

На французской атомной подводной лодке произошел пожар

На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ 15:35
12
Общество

Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России «в целом управляемой».
Комсомольская правда 11:00
Политика

Евросоюз начнет открывать внешние границы с 1 июля

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза начинать открывать внешние границы с 1 июля.
Национальная служба новостей вчера в 10:03
113
Футбол

Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы

В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
ODDS.ru 10:49
Происшествия

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус

РИА Новости 14:09
13
Происшествия

Суд перенес заседание по делу Стерненко

Судья Владимир Бугиль перенес заседание по определению меры пресечения подозреваемому в убийстве радикалу Сергею Стерненко на понедельник 15 июня Следующее заседание должно состояться в 10.00, о чем сообщил сам Стерненко собравшимся под стенами суда сторонникам.
Украина.ру 15:45
Общество

Самая высокая башня мира окрасилась в российский триколор по случаю Дня России

ТАСС 15:27
1
Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 10 июня в 11:26
55
Футбол

Александр Кокорин: «Рами рассказывал, что у него было 12 раз за ночь с Памелой Андерсон»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», поделился мыслями о защитнике Адиле Рами и его бывшей спутнице, известной актрисе Памеле Андерсон.
Sports.ru 15:47
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
489
Здоровье

В Петербурге коронавирусом заразились более 20 новорожденных

В Петербурге с начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией более 20 новорожденных.
Московский Комсомолец 08:13
14
Кино

Номинацию «Лучший фильм» на «Оскаре» ограничат 10 картинами

Evo-rus.com 13:59
Происшествия

Несколько домов в центре Москвы остались без света

Вести.Ru 15:10
Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
236
Политика

В Абхазии продлили режим закрытия границы с Россией из-за пандемии

Сухум, 12 июня 2020, 22:14 — REGNUM Власти Абхазии приняли решение о продлении режима закрытия границ с Российской Федерацией из-за ситуации с коронавирусом до 1 июля.
REGNUM 15:14
Политика

Песков напомнил Украине позицию России по Донбассу

Участвуя в урегулировании ситуации в Донбассе, Россия пытается добиться, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рамблер вчера в 08:42
49
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
452
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
16K
Футбол

Валенсия — Леванте 0:0 (1-й тайм)

Советский спорт 07:29
Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
7
Гаджеты

Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы

Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности.
iXBT.com 10 июня в 03:10
2
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обругала матом Малахова

После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья 02:45
109
Интернет

Новая функция появится в WhatsApp

Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:14
29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное