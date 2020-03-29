Коронавирус

ФАНФАНПервое заражение коронавирусом подтверждено в Иркутске

По официальным данным, в Москве 28 человек завершили лечение в стационарах, у 817 граждан выявлен коронавирус, сообщает "Газета.ru".
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Коронавирус в Иркутской области – события недели

ИрСити02:52

Первый случай коронавируса официально подтвержден в Иркутске

Иркутск Сегоднявчера в 21:53

Первый случай коронавирусной инфекции официально подтвердили в Иркутске

IrkutskMediaвчера в 12:03

Официально подтвержден первый случай коронавирусной инфекции в Иркутской области

Байкал24вчера в 12:26

Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области

Tkgorod.ruвчера в 12:11

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 марта 2020 года : готовятся рейды по предприятиям

КП - Иркутсквчера в 18:00

Первый случай заражения коронавирусом в Иркутске подтвердился

Телеинформвчера в 11:46
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Общество

Миллиардер Игорь Сосин госпитализирован с коронавирусом

Znak.com 00:50
Общество

Вирусолог обозначил пик эпидемии коронавируса в России

По мнению вирусолога, введенные российскими властями ограничительные меры помогут сдержать распространение коронавируса.
РБК вчера в 22:29
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Здоровье

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 00:42
Общество

Названо число пациентов Коммунарки

На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.
Известия 02:05
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС вчера в 14:16
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

Российская газета вчера в 23:10
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости вчера в 09:03
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в Нью-Йорке губернатор города Эндрю Куомо перенес дату первичных выборов (праймериз) с 28 апреля на 23 июня, сообщает Reuters.
РБК вчера в 14:48
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 27 марта в 03:37
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Общество

Собянин сообщил о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу

Поток звонков, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 млн в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК 02:58
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК вчера в 09:29
Армия и оружие

Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

Коммерсантъ вчера в 21:38
Общество

Американские власти следят за гражданами при помощи их смартфонов

Власти США следят за жителями страны, собирая данные с их личных мобильных устройств.
Вести.Ru 02:18
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.
ToDay News Ufa вчера в 16:11
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Экспресс газета вчера в 11:05
Общество

СМИ сообщают о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

В Италии коронавирус стал причиной финансовых проблем у многих итальянцев, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News 01:27
Авто

Загадочный Toyota Yaris вывели на тесты

Компания Toyota начала тестирование новой модели SUV построенной на базе компактного Yaris.
Тарантас Ньюс 26 марта в 15:04
Футбол

Экс-игрок «Спартака»: «Думаю, у Черчесова не очень хороший характер»

Евро-футбол.ру вчера в 16:23
Политика

Песков рассказал о продлении выходной недели в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил позицию Кремля относительно продления выходной недели, которую объявил Владимир Путин с 28 марта по 5 апреля.
Дни.ру 27 марта в 06:59
Здоровье

Учреждения Минздрава помогут освободить больницы Петербурга для заразившихся коронавирусом

Федеральные учреждения Минздрава в Санкт-Петербурге и Ленинградской области займутся лечением людей с хроническими заболеваниями и нуждающимися в плановой госпитализации для того, чтобы освободить городские и областные больницы, находящиеся в ведении местных властей, для заразившихся коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 15:11
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Авто

В Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo

Компактные «коммерсанты» Chevrolet Damas и Labo стоимостью всего 3 млн тенге (533 тыс. рублей по текущему курсу) станут самыми доступными в Казахстане, а значит, смогут составить достойную конкуренцию локализованному в республике фургону LADA Largus, а также европейским Volkswagen Caddy и Peugeot Partner.
Автоновости дня 02:19
Гаджеты

Ноутбук ASUS TUF Gaming оснащён процессором AMD Ryzen 7 4800H

В тестовом пакете Cinebench R15 появился игровой ноутбук ASUS TUF Gaming на базе центрального процессора AMD Ryzen 7 4800H и графического чипа NVIDIA GeForce RTX 2060.
Игромания.ру 02:39
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