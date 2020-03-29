Коронавирус
ФАНПервое заражение коронавирусом подтверждено в Иркутске
По официальным данным, в Москве 28 человек завершили лечение в стационарах, у 817 граждан выявлен коронавирус, сообщает "Газета.ru".
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Официально подтвержден первый случай коронавирусной инфекции в Иркутской области
Байкал24вчера в 12:26
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 марта 2020 года : готовятся рейды по предприятиям
КП - Иркутсквчера в 18:00
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Общество
Вирусолог обозначил пик эпидемии коронавируса в России
По мнению вирусолога, введенные российскими властями ограничительные меры помогут сдержать распространение коронавируса.
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Здоровье
Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса
Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
Общество
Названо число пациентов Коммунарки
На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Общество
В США от коронавируса скончался младенец
Здоровье
В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса
Из-за вспышки коронавируса в Нью-Йорке губернатор города Эндрю Куомо перенес дату первичных выборов (праймериз) с 28 апреля на 23 июня, сообщает Reuters.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
Собянин сообщил о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу
Поток звонков, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 млн в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
Общество
Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Армия и оружие
Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией
Общество
Американские власти следят за гражданами при помощи их смартфонов
Власти США следят за жителями страны, собирая данные с их личных мобильных устройств.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе
Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Общество
СМИ сообщают о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса
В Италии коронавирус стал причиной финансовых проблем у многих итальянцев, пишет Shraibikus News.
Авто
Загадочный Toyota Yaris вывели на тесты
Компания Toyota начала тестирование новой модели SUV построенной на базе компактного Yaris.
Футбол
Экс-игрок «Спартака»: «Думаю, у Черчесова не очень хороший характер»
Политика
Песков рассказал о продлении выходной недели в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил позицию Кремля относительно продления выходной недели, которую объявил Владимир Путин с 28 марта по 5 апреля.
Здоровье
Учреждения Минздрава помогут освободить больницы Петербурга для заразившихся коронавирусом
Федеральные учреждения Минздрава в Санкт-Петербурге и Ленинградской области займутся лечением людей с хроническими заболеваниями и нуждающимися в плановой госпитализации для того, чтобы освободить городские и областные больницы, находящиеся в ведении местных властей, для заразившихся коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Авто
В Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo
Компактные «коммерсанты» Chevrolet Damas и Labo стоимостью всего 3 млн тенге (533 тыс. рублей по текущему курсу) станут самыми доступными в Казахстане, а значит, смогут составить достойную конкуренцию локализованному в республике фургону LADA Largus, а также европейским Volkswagen Caddy и Peugeot Partner.
Гаджеты
Ноутбук ASUS TUF Gaming оснащён процессором AMD Ryzen 7 4800H
В тестовом пакете Cinebench R15 появился игровой ноутбук ASUS TUF Gaming на базе центрального процессора AMD Ryzen 7 4800H и графического чипа NVIDIA GeForce RTX 2060.