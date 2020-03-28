Коронавирус
Российская газетаВ Иркутске подтвердили первый случай коронавируса
Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией. Положительный результат по итогам трех тестов - у женщины, которая вернулась еще 17 марта в Иркутск из Объединенных Арабских Эмиратов.
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Официально подтвержден первый случай коронавирусной инфекции в Иркутской области
Байкал24вчера в 12:26
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 марта 2020 года : готовятся рейды по предприятиям
КП - Иркутсквчера в 18:00
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В Италии число зараженных уже превышает 86 тыс. случаев, а число жертв достигло 9,1 тыс. В этой стране вылечились после заражения почти 11 тыс. человек.
Общество
Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса
Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
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В России за сутки умерло четыре человека с коронавирусом
За прошедшие сутки в России скончались четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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В Тернопольской области Украины коронавирусом заразился 21 медик
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Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой
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Гордон Браун предложил создать мировое правительство
Как сообщает ToDay News Ufa источник Тне Guardian, Гордон Браун считает, что необходимо создать форму глобального правительства, в которой примут участие эксперты в области здравоохранения и руководители международных организаций.
Футбол
ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника «Ливерпуля»
Московский ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника "Ливерпуля" Джердана Шакири, сообщает Football Insider.
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Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль заявил, что только через год или позже станут понятны результаты вакцинации от коронавируса, пишет РИА Новости.
Политика
Мишустин сформировал президиум правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Экономика
Путин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ
Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
Спорт
Открытие Олимпиады в Токио может состояться 23 июня 2021 года
Летние Олимпийские игры в Токио могут открыться 23 июня 2021 года.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
Происшествия
Чемпион UFC Джон Джонс был пойман за рулем в нетрезвом виде
Чемпион UFC Джон Джонс был арестован в ночь на 26 марта полицией Альбукерке в состоянии опьянения за рулем своей машины, причем в результате обыска в ней было обнаружено огнестрельное оружие.
Наука
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала родителям не гулять с детьми, а также исключить контакты детей с другими людьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, узнал корреспондент «SMINEWS».
Армия и оружие
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Общество
В США от коронавируса скончался младенец
Энергетика
Отрицательные цены на нефть возникли в США
Цена в минус 19 центов зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour (WSA).
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Происшествия
В Омске зафиксированы три первых случая заражения коронавирусом
Накануне ночью омские власти сообщили о первых подтверждённых случаях заражения коронавирусом в нашем регионе.
Общество
Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
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В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
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В Челябинской области зафиксировано 10 новых случаев коронавируса
В Челябинской области зафиксировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Под наблюдением из-за коронавируса находятся 182 тысячи россиян
На сегодняшний день в мире подтверждено более 660 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил более 65 тысяч.