Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией. Положительный результат по итогам трех тестов - у женщины, которая вернулась еще 17 марта в Иркутск из Объединенных Арабских Эмиратов.
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Коронавирус в Иркутской области – события недели

ИрСити02:52

Официально подтвержден первый случай коронавирусной инфекции в Иркутской области

Байкал24вчера в 12:26

У жительницы Иркутской области подтвердили коронавирусную инфекцию

Твой Иркутсквчера в 21:53

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 марта 2020 года : готовятся рейды по предприятиям

КП - Иркутсквчера в 18:00

Первый случай коронавирусной инфекции официально подтвердили в Иркутске

IrkutskMediaвчера в 12:03

Первый случай заражения коронавирусом в Иркутске подтвердился

Телеинформвчера в 11:46

Первый случай коронавируса официально подтвержден в Иркутске

Иркутск Сегоднявчера в 21:53
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Общество

Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.
Интерфакс 03:32
Здоровье

Число жертв коронавируса в мире превысило 27 тысяч человек

В Италии число зараженных уже превышает 86 тыс. случаев, а число жертв достигло 9,1 тыс. В этой стране вылечились после заражения почти 11 тыс. человек.
Shraibikus News вчера в 05:40
Общество

Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Говорит Москва вчера в 08:23
Общество

В России за сутки умерло четыре человека с коронавирусом

За прошедшие сутки в России скончались четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РБК 04:10
Здоровье

В Тернопольской области Украины коронавирусом заразился 21 медик

В Монастырском районе Тернопольской области Украины 21 медик заразился коронавирусом нового типа.
Аргументы недели вчера в 07:24
Армия и оружие

Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой

В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.
Новая газета вчера в 14:20
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

Гордон Браун предложил создать мировое правительство

Как сообщает ToDay News Ufa источник Тне Guardian, Гордон Браун считает, что необходимо создать форму глобального правительства, в которой примут участие эксперты в области здравоохранения и руководители международных организаций.
ToDay News Ufa 02:02
Футбол

ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника «Ливерпуля»

Московский ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника "Ливерпуля" Джердана Шакири, сообщает Football Insider.
Газета.Ru 03:05
Здоровье

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль заявил, что только через год или позже станут понятны результаты вакцинации от коронавируса, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 03:07
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Экономика

Путин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ

Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru 04:12
Спорт

Открытие Олимпиады в Токио может состояться 23 июня 2021 года

Летние Олимпийские игры в Токио могут открыться 23 июня 2021 года.
РЕН ТВ вчера в 20:58
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

РИА Новости вчера в 10:10
Происшествия

Чемпион UFC Джон Джонс был пойман за рулем в нетрезвом виде

Чемпион UFC Джон Джонс был арестован в ночь на 26 марта полицией Альбукерке в состоянии опьянения за рулем своей машины, причем в результате обыска в ней было обнаружено огнестрельное оружие.
Газета.Ru 27 марта в 09:56
Наука

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
РИА Новости вчера в 18:41
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском 27 марта в 08:52
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала родителям не гулять с детьми, а также исключить контакты детей с другими людьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, узнал корреспондент «SMINEWS».
SMINEWS вчера в 02:55
Армия и оружие

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Lenta.ru вчера в 18:35
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

Российская газета вчера в 23:10
Энергетика

Отрицательные цены на нефть возникли в США

Цена в минус 19 центов зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour (WSA).
News.ru 27 марта в 15:35
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com 03:29
Происшествия

В Омске зафиксированы три первых случая заражения коронавирусом

Накануне ночью омские власти сообщили о первых подтверждённых случаях заражения коронавирусом в нашем регионе.
АиФ Омск вчера в 19:32
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости 27 марта в 10:38
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Происшествия

В Челябинской области зафиксировано 10 новых случаев коронавируса

В Челябинской области зафиксировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 04:01
Игры

Warframe выйдет на PS5 и Xbox Series X, а в производстве у Leyou ещё несколько игр

3DNews 03:17
Общество

Под наблюдением из-за коронавируса находятся 182 тысячи россиян

На сегодняшний день в мире подтверждено более 660 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил более 65 тысяч.
Телеканал Санкт-Петербург 03:42
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