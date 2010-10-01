Общество
Красная веснаПодтвержден сотый случай заражения коронавирусом в Гонконге
Сотый случай заражения коронавирусом в Гонконге выявили городские власти 3 марта, сообщает Гонконгский центр по охране здоровья. Власти Гонконга ранее сообщили о выявлении двух потенциальных случаев заражения коронавирусом, которые отрабатывались медиками.
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Коронавирусом заразилось 90 тысяч человек, в России подтверждено шесть случаев
Новый город03 марта в 06:46
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал соглашение с Россией по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение с Россией по сирийскому Идлибу имеет важное значение по нескольким направлениям.
Космос
Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска
Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
Авто
Оцифровкой УАЗа займутся студенты
Исполняющий обязанности ректора Ульяновского государственного технического университета Надежда Ярушкина рассказала о том, что вуз планирует заняться оцифровкой технологических процессов и изделий на УАЗе.
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Общество
В России изменят систему оплаты отпусков, больничных и декретов
В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных, декретов и отпусков.
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Энергетика
Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель
В пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.
Общество
В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Общество
Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет
Политика
Путин прокомментировал идею возглавить Госсовет
Если бы главой Госсовета стал российский президент Владимир Путин, это бы привело к двоевластию, которое губительно для страны, как и отказ от сильной президентской власти.
Политика
В ЕК назвали солидарность главным «оружием» ЕС против коронавируса
Почти 4 тыс. случаев коронавируса выявлены на данный момент в 24 странах ЕС, сообщество должно готовиться к быстрому распространению вируса в ближайшие недели.
Общество
Минфин США обвинил Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, сообщили в американском Минюсте.
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова ответила на обвинения отца
Дочь бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся в Instagram ответила на критику отца, обвинившего ее в постоянной лжи.
Экономика
Спасет ли обновленный Кабмин украинскую экономику
Недавняя отставка премьер-министра Украины и обновление Кабмина были связаны, в первую очередь, с экономическими провалами правительства.
Политика
Парламент ДНР закрепил за русским статус единственного госязыка
Парламент самопровозглашённой ДНР внёс поправки в Конституцию республики, которые закрепляют за русским языком статус единственного государственного.
Общество
Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию
Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила взять ее замуж президента России Владимира Путина, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Кино
Вышел финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду»
Выходи в прокат намечен на 14 мая. Как писал NEWS.ru, первый трейлер мультфильма компания Warner Bros. опубликовала в ноябре 2019 года.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы
Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Происшествия
В Тунисе возле посольства США произошел взрыв
В сообщении говорится, что мужчина на мотоцикле атаковал патруль сил безопасности на дороге у посольства США, активировав пояс смертника.
Происшествия
Москвичка по ошибке получила семизначную зарплату и пустилась в бега
Сотрудница магазина детской одежды в Москве пустилась в бега после того, как работодатель по ошибке перечислил ей на карту два миллиона рублей.
Политика
МИД Сербии отметил попытки остановить продление «Турецкого потока»
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подчеркнул, что Белград располагает данными о попытках прекратить строительство продолжения газопровода «Турецкого потока» через Болгарию.
Политика
Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400
Общество
Состоялся анонс Amnesia: Rebirth
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA показало самую детальную за все время исследований панораму Марса.