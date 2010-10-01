Общество

Красная веснаКрасная веснаПодтвержден сотый случай заражения коронавирусом в Гонконге

Сотый случай заражения коронавирусом в Гонконге выявили городские власти 3 марта, сообщает Гонконгский центр по охране здоровья. Власти Гонконга ранее сообщили о выявлении двух потенциальных случаев заражения коронавирусом, которые отрабатывались медиками.
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Подтвержден сотый случай заражения коронавирусом в Гонконге

Красная весна03 марта в 06:53

Коронавирусом заразилось 90 тысяч человек, в России подтверждено шесть случаев

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