с чего всё началось

Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом. Соответствующее исследование было опубликовано в Journal of Biological Chemistry. Лекарство, как установили ученые, способен блокировать размножение SARS-CoV-2 в организме.

Происшествия В Новосибирской области выявили семь новых пациентов с коронавирусом Новосибирск, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM Медики в Новосибирской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. 29

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса. 1,4K

Экономика Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. 38

Гаджеты Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10 Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.

Футбол Зико рассказал, как В. Березуцкий подколол Вагнера Лава Бывший главный тренер московского ЦСКА Зико рассказал забавную историю о том, как экс-защитник московского клуба Василий Березуцкий подшутил над бывшим форвардом «армейцев» Вагнером Лавом.

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 318

Политика США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения "Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС. 232

Происшествия Сбежавшего из больницы в Петербурге пациента задержали в Гатчине Санкт-Петербург, 15 апреля 2020, 09:00 — REGNUM Сотрудники полиции за несколько часов нашли и задержали пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, который самовольно покинул больницу в Петербурге и скрывался в Ленинградской области.

Экономика Депутаты Заксобрания Владимирской области рассказали о своих доходах В пятерку богатейших депутатов Законодательного Собрания Владимирской области вошли Михаил Максюков с доходом в размере 69 миллионов рублей, генеральный директор владимирского филиала компании "Ростелеком" Павел Шатохин (22,7 млн рублей) и генеральный директор группы компаний "Монострой" Олег Чижов (13,2 млн рублей). 5

Общество В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин. 68

Экономика Кудрин предупредил банки о скором кризисе Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19. 198

Общество В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков. 1,9K

Происшествия Новосибирская семья пыталась сбежать из самоизоляции в Санкт-Петербург Новосибирск, 15 апреля 2020, 06:01 — REGNUM В Новосибирске супружеская пара пыталась сбежать из-под карантина в Санкт-Петербург, но вместо этого отправится в обсерватор и заплатит штраф. 43

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,5K