Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПодтверждена гибель полицейского в результате нападения на пост ДПС

Полиция подтвердила гибель своего сотрудника в результате нападения на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе. Об этом сообщается на сайте регионального МВД. Погибшим оказался старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев.
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