Происшествия
REGNUMПодтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова
Кярсна официально подтвердила факт гибели замгубернатора Тамбовской области Чулкова. По факту его гибели проводится процессуальная проверка следственными органами СУ СК РФ по региону. Устанавливаются обстоятельства и причина гибели чиновника.
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Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Политика
В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
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Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Общество
Основанный Кудриным фонд закроет часть программ и сократит сотрудников
Большая часть сотрудников основанного главой Счетной палаты Алексеем Кудриным фонда «Диалог» (ранее назывался Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив) в ближайшие два месяца покинет его.
Политика
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Напомним, год назад Киев и МВФ согласовали программу помощи, в рамках которой Украина должна была получить 3,9 миллиарда долларов.
Политика
Медведев назвал условие успешного договора с Украиной по газу
Договор между Россией и Украиной по вопросу транзита газа состоится, если Украина перестанет требовать выплат по решениям суда.
Политика
Мендель и Разумков уточнили «нормандские» планы Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский поднимет на встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже три вопроса, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Общество
Художник съел проданную за 120 тысяч долларов работу коллеги
Работа представлена в двух экземплярах, и эту цену заплатили за каждый из них, после чего художник поднял цену третьего банана до $150 тыс. Как отметил представитель галереи Perrotin Люсьен Террас, произведение искусства совсем не испортилось из-за продажи.
Политика
Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии
Министр утверждает, что Россия якобы "нарушает там воздушное пространство, ведет кампании по дезинформации".
Единоборства
Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
Музыка
Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве. Видео выступления опубликовано на фан-странице артистки в Instagram.
Единоборства
Джошуа высказался о победе над Руисом
Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
Происшествия
В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже достигло 10
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе достигло 10 человек, девять пострадавших остаются в больницах.
Происшествия
Пожар в торговом центре в Биробиджане локализовали
Пожар в большом торгово-развлекательном центре «Гигант» в Биробиджане локализовали.
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Политика
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G
Культура
Минкультуры призвало к совместным кинопроектам РФ и Китая
Россия и Китай должны создавать совместные проекты в области кино, которые станут площадкой для взаимодействия молодых специалистов обеих стран.
Общество
Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
Спорт
Усманов обратился с открытым письмом к WADA
Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), где призвал не допустить дискриминации "чистых" спортсменов, которые могу пострадать из-за решения комиссии по соответствию.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка с признанием Аскер-заде в любви Костину
Со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка исчезла ставшая недавно знаменитой табличка с признанием в любви телеведущей канала «Россия-1» Наили Аскер-заде главе госбанка ВТБ Андрею Костину.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака из-за «умных счетчиков»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала сроки закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии, которые, по ее мнению, придется переносить из-за министра энергетики РФ Александра Новака.
Армия и оружие