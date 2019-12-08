Происшествия

REGNUMREGNUMПодтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

Кярсна официально подтвердила факт гибели замгубернатора Тамбовской области Чулкова. По факту его гибели проводится процессуальная проверка следственными органами СУ СК РФ по региону. Устанавливаются обстоятельства и причина гибели чиновника.
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Пожар в большом торгово-развлекательном центре «Гигант» в Биробиджане локализовали.
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