Кярсна официально подтвердила факт гибели замгубернатора Тамбовской области Чулкова. По факту его гибели проводится процессуальная проверка следственными органами СУ СК РФ по региону. Устанавливаются обстоятельства и причина гибели чиновника.

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Политика Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".

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Общество Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.

Спорт Усманов обратился с открытым письмом к WADA Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), где призвал не допустить дискриминации "чистых" спортсменов, которые могу пострадать из-за решения комиссии по соответствию.