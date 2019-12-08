Происшествия
REGNUMПодтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова
Кярсна официально подтвердила факт гибели замгубернатора Тамбовской области Чулкова. По факту его гибели проводится процессуальная проверка следственными органами СУ СК РФ по региону. Устанавливаются обстоятельства и причина гибели чиновника.
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с чего всё началось
Тело чиновника обнаружено около 6 утра под окнами многоэтажного дома, где Чулков отбывал меру пресечения. Известно, что в дежурную часть обратилась мать Чулкова, по месту жительства которой он находился под домашним арестом. Прибывшая на место оперативно-следственная группа подтвердила смерть.ПроТамбов01:04
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