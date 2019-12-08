Происшествия

REGNUMREGNUMПодтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

Кярсна официально подтвердила факт гибели замгубернатора Тамбовской области Чулкова. По факту его гибели проводится процессуальная проверка следственными органами СУ СК РФ по региону. Устанавливаются обстоятельства и причина гибели чиновника.
Читать в источнике
Комментировать426
с чего всё началось

Находящийся под домашним арестом вице-губернатор Глеб Чулков найден мёртвым

Тело чиновника обнаружено около 6 утра под окнами многоэтажного дома, где Чулков отбывал меру пресечения. Известно, что в дежурную часть обратилась мать Чулкова, по месту жительства которой он находился под домашним арестом. Прибывшая на место оперативно-следственная группа подтвердила смерть.
ПроТамбов01:04

Подробнее о событии

Находящийся под домашним арестом Глеб Чулков найден мертвым

Онлайн Тамбов.ру01:47

СМИ сообщили подробности гибели тамбовского вице-губернатора

РИА Новости03:43

В Тамбове при падении из окна погиб вице-губернатор Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом

Go68.ru02:17

Подозреваемый в мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков покончил с собой

LifeTambov.ru02:56

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

ТАСС01:27

Находящийся под домашним арестом вице-губернатор Глеб Чулков найден мёртвым

ПроТамбов01:04

Вице-губернатор Глеб Чулков выпал из окна пятого этажа и разбился

Тамбов-Информ00:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:36, Ашберн
Единоборства

Джошуа высказался о победе над Руисом

Газета.Ru вчера в 23:00
Происшествия

В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком

Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:15
Гаджеты

Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11

В Сети появились данные о внешнем виде готовящейся к выходу новинки от Samsung – смартфонах Galaxy S11 и S11 с приставкой «плюс», которые получили, мягко говоря, странное расположение сенсоров задних камер.
Faktom 03:12
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Наука

Ученые обнаружили три этапа старения человека

Газета.Ru 01:35
Экономика

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости 05 декабря в 17:57
Футбол

Спортивный директор «Зенита» не желает продавать Дриусси

Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта не желает продавать аргентинского полузащитника сине-бело-голубых Себастьяна Дриусси.
Газета.Ru 02:46
Наука

В Китае появились на свет первые гибриды свиней и обезьян

Российская газета вчера в 12:26
Политика

В Минске начался митинг против интеграции Белоруссии с Россией

В Минске началась акция протеста против интеграции с Россией.
Национальная служба новостей вчера в 07:16
Общество

Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

Депутаты Госдумы и правозащитники разработали поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", сообщает РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 04:29
Армия и оружие

С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

ГЛАС.RU вчера в 02:49
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия

На Украине объявлен траур после пожара в одесском колледже

В воскресенье на Украине объявлен день траура по жертвам пожара в одесском колледже экономики.
Московский Комсомолец вчера в 16:42
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 18:44
Общество

Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили

Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Tvoe-avto.com вчера в 13:16
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
RT на русском 02:28
Футбол

Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, вспоминая победу в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс 05 декабря в 10:56
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Газета.Ru 03:44
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
REGNUM вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
ФАН 04:31
Футбол

Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ наконец не пропустил»

Спорт-Экспресс вчера в 18:14
Футбол

Объявлено имя нового главного тренера «Оренбурга»

Футбольный клуб "Оренбург" на своем официальном сайте опубликовал имя нового главного тренера команды.
Газета.Ru 04:22
Космос

Ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon стартовала к МКС

Компании SpaceX запустила к МКС ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon.
Комсомольская правда 05 декабря в 13:07
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости вчера в 18:20
Гаджеты

Apple планирует выпустить вместо iPhone SE 2 новый iPhone 9

МонаВиста вчера в 09:43
Шоу-бизнес

Певица МакSим опять выходит замуж

Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Российская газета вчера в 06:41
Футбол

«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 12:59
Происшествия

Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 00:55
Главное