с чего всё началось

Чуть реже умирали пациенты с третьей и четвертой группой, а наименее уязвимыми к COVID-19 ученые назвали людей с первой группой крови. В публикации уточняется, что влияние группы крови на тяжесть протекания болезни не связано с какими-либо осложнениями или факторами риска, которые были у зараженных.

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

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