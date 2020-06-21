Чуть реже умирали пациенты с третьей и четвертой группой, а наименее уязвимыми к COVID-19 ученые назвали людей с первой группой крови. В публикации уточняется, что влияние группы крови на тяжесть протекания болезни не связано с какими-либо осложнениями или факторами риска, которые были у зараженных.

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

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