Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПодтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Чуть реже умирали пациенты с третьей и четвертой группой, а наименее уязвимыми к COVID-19 ученые назвали людей с первой группой крови. В публикации уточняется, что влияние группы крови на тяжесть протекания болезни не связано с какими-либо осложнениями или факторами риска, которые были у зараженных.
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Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

РИА Новости08:33

Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью COVID

РБК07:46

Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Российская газетавчера в 17:33

Ученые нашли связь между группой крови и тяжестью коронавируса

URA.Ruвчера в 21:00

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:57

Ученые рассказали о зависимости протекания COVID-19 от группы крови

Известиявчера в 19:35

Ученые: тяжесть течения COVID-19 связана с группой крови

РЕН ТВвчера в 22:35
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Общество

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Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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