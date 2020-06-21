Коронавирус
РИА НовостиПодтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые. Препринт их исследования опубликован на портале MedRxiv. Ранее к такому же выводу пришли китайские и американские специалисты.
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с чего всё началось
К такому выводу пришли ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.Российская газетавчера в 17:33
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