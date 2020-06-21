с чего всё началось

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые. Препринт их исследования опубликован на портале MedRxiv. Ранее к такому же выводу пришли китайские и американские специалисты.

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

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