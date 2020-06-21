Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПодтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые. Препринт их исследования опубликован на портале MedRxiv. Ранее к такому же выводу пришли китайские и американские специалисты.
Читать в источнике
Комментировать410
с чего всё началось
К такому выводу пришли ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете
 Ирана.
Российская газетавчера в 17:33

Подробнее о событии

Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Российская газетавчера в 17:33

Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью COVID

РБК07:46

Ученые: тяжесть течения COVID-19 связана с группой крови

РЕН ТВвчера в 22:35

Ученые нашли связь между группой крови и тяжестью коронавируса

URA.Ruвчера в 21:00

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:57

Ученые рассказали о зависимости протекания COVID-19 от группы крови

Известиявчера в 19:35

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

РИА Новости08:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Происшествия

В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку

В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
РИА Новости 14:21
10
Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
11K
Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

Проститься с Игнатьевым пришли врио главы республики Олег Николаев, представители правительства Чувашии.
ТАСС 08:42
52
Армия и оружие

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
2,8K
Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Футболисты «Локомотива» обыграли «Оренбург» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:41
Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
257
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости 04:15
1,3K
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
182
Кино

Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси

Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).
Интерфакс 05:08
Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
1,2K
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
543
Автоспорт

Макс Ферстаппен: Квят не станет чемпионом на машине Mercedes

60% гонщиков современной Формулы 1 способны выиграть чемпионат на машине Mercedes.
Autosport.com.ru 13:07
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе

Александр Волков уступил Кёртису Блэйдсу в главном поединке турнира UFC on ESPN 11, который прошёл 21 июня в Лас-Вегасе.
RT на русском 03:24
11
Футбол

Асхабадзе: «Все новички „Факела“ пришли на оклады, как в своих прежних клубах, некоторые даже пошли на понижение»

Фонд оплаты труда футболистов не отличается от зимнего периода, здесь простая арифметика: девять игроков покинули клуб, пополнили команду пока шестеро, все новички пришли на такие же оклады, которые были у них на прежних местах работы, некоторые даже пошли на понижение по ряду причин, не желая продлевать трудовые отношения в предыдущих клубах.
Sport24.ru 11:25
Музыка

Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»

Зрители «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном конкурсе «Евровидение-2008», сообщает Super.
Lenta.ru 13:51
9
Здоровье

Мясников назвал опасные симптомы при головной боли

Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
Evo-rus.com 02:11
99
Наука

Предрасположенность к диабету научились выявлять в детстве

Метод раннего выявления признаков предрасположенности к развитию диабета второго типа разработала группа ученых из Бристольского университета Великобритании, сообщается в статье, опубликованной 21 июня в американском медицинском журнале Diabetes Care.
ИА Красная Весна 06:34
1
Политика

Президент Туркмении не приедет на парад Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 19 июня в 13:55
425
Общество

Кадыров отменил режим самоизоляции в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с 22 июня в республике отменяется режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.
Znak.com 14:26
Футбол

Три футболиста «Динамо» ушли на карантин из-за коронавируса

РИА Новости 07:23
98
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с актером Брэдом Питтом.
Аргументы и Факты вчера в 07:28
3
Происшествия

Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка

В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
13
Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
5
Происшествия

На электростанции в Якутии произошла утечка топлива

RT на русском 14:01
52
Здоровье

Врач объяснил, как по запаху определить рак

Врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева рассказала, как по запаху можно заподозрить наличие проблем со здоровьем.
Что происходит 19 июня в 16:34
83
Футбол

Источник: Менье договорился о переходе в «Боруссию»

Защитник «ПСЖ» Тома Менье достиг договоренности о переходе в дортмундскую «Боруссию».
Матч ТВ 14:38
Происшествия

Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
284
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
903
Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
622
Общество

На полюсе холода в Верхоянске зафиксировали рекордную жару

Forbes 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное