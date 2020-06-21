Коронавирус
Lenta.ruПодтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
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REGNUM 02:03
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К нарушениям организм могут подтолкнуть психологический стресс, изменения в режиме бодрствования и сна, снижение антигенной нагрузки, а также гиподинамия.
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В Тбилиси проходит антироссийская акция
Взгляд.ру вчера в 12:51