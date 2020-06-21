Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
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Ученые подтвердили связь тяжести коронавируса с группой крови

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Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса

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Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

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Ученые: тяжесть течения COVID-19 связана с группой крови

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В Тбилиси проходит антироссийская акция

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