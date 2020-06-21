Коронавирус
Lenta.ruПодтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
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Общество
Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
Газета.Ru 01:47
Политика
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Космос
Найден возможный источник токсичного бензола на МКС
Известия 17 июня в 20:59
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Общество
В Германии впервые установлен памятник Ленину
SakhaNews вчера в 13:15
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре сообщил президенту России Владимиру Путину, что не сможет 24 июня приехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Rambler News Service 19 июня в 14:16
Общество
В Москве впервые с 9 апреля выявили меньше тысячи заразившихся коронавирусом за сутки
Новые 968 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель с 9 апреля.
ТАСС 03:47
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Футбол
Лэмпард против ухода Канте: «Он очень нужен „Челси“, чтобы двигаться дальше»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Нголо Канте в другой клуб и рассказал о его состоянии.
Sports.ru 01:27
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
Происшествия
В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
Происшествия
Два человека пострадали от удара молнии в парке «Коломенское» в Москве
В парке музея-заповедника «Коломенское» на юге Москвы мужчина и женщина пострадали от удара молнии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
РБК вчера в 11:16
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости вчера в 07:03
Происшествия
В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме
РИА Новости 04:01
Происшествия
Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне
Газета.Ru вчера в 12:46
Армия и оружие
Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны
Министерство обороны России рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 18 июня в 18:50
Футбол
В «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»
RT на русском 03:54
Футбол
Пике подвел итоги матча «Барселоны» против «Севильи»
Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что нулевая ничья с "Севильей" в 30 туре чемпионата Испании может стоить команде чемпионства.
ProstoProSport вчера в 02:29
Общество
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
Кино
Актриса из «Великолепного века» снимется в новой картине от Netflix
Звезда "Великолепного века", турецкая актриса Бурджу Бириджик снимется в новом проекте стримингового сервиса Netflix.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия вчера в 03:55
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
Премьер Японии захотел изменить Конституцию
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ до конца срока пребывания на посту хочет провести референдум относительно внесения изменений в Конституцию страны.
Lenta.ru 01:04
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Футбол
«Унион» оштрафован за празднование победы с болельщиками
Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) оштрафовало берлинский «Унион» за празднование победы в матче 32-го тура чемпионата Германии с «Падерборном» (1:0), сообщается на официальном сайте турнира.
Чемпионат 03:18
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48