Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

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