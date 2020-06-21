Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Ученые подтвердили связь тяжести коронавируса с группой крови

ТК Звездавчера в 22:55

Ученые: тяжесть течения COVID-19 связана с группой крови

РЕН ТВвчера в 22:35

Выявлена связь между группой крови и степенью тяжести COVID-19

Вечерняя Москвавчера в 18:38

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:57

Ученые рассказали о зависимости протекания COVID-19 от группы крови

Известиявчера в 19:35

Ученые нашли связь между группой крови и тяжестью коронавируса

URA.Ruвчера в 21:00

Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Российская газетавчера в 17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Общество

Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
Газета.Ru 01:47
89
Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
912
Космос

Найден возможный источник токсичного бензола на МКС

Известия 17 июня в 20:59
103
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
440
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
1,1K
Общество

В Германии впервые установлен памятник Ленину

SakhaNews вчера в 13:15
173
Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
343
Политика

Глава Туркменистана не приедет на парад Победы в Москве

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре сообщил президенту России Владимиру Путину, что не сможет 24 июня приехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Rambler News Service 19 июня в 14:16
414
Общество

В Москве впервые с 9 апреля выявили меньше тысячи заразившихся коронавирусом за сутки

Новые 968 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель с 9 апреля.
ТАСС 03:47
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
4
Футбол

Лэмпард против ухода Канте: «Он очень нужен „Челси“, чтобы двигаться дальше»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Нголо Канте в другой клуб и рассказал о его состоянии.
Sports.ru 01:27
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
89
Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
12
Происшествия

Два человека пострадали от удара молнии в парке «Коломенское» в Москве

В парке музея-заповедника «Коломенское» на юге Москвы мужчина и женщина пострадали от удара молнии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
РБК вчера в 11:16
70
Происшествия

Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости вчера в 07:03
560
Происшествия

В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме

РИА Новости 04:01
3
Происшествия

Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне

Газета.Ru вчера в 12:46
424
Армия и оружие

Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны

Министерство обороны России рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 18 июня в 18:50
367
Футбол

В «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»

RT на русском 03:54
Футбол

Пике подвел итоги матча «Барселоны» против «Севильи»

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что нулевая ничья с "Севильей" в 30 туре чемпионата Испании может стоить команде чемпионства.
ProstoProSport вчера в 02:29
Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ вчера в 20:19
21
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом

В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
1
Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
570
Кино

Актриса из «Великолепного века» снимется в новой картине от Netflix

Звезда "Великолепного века", турецкая актриса Бурджу Бириджик снимется в новом проекте стримингового сервиса Netflix.
РЕН ТВ вчера в 05:21
2
Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия вчера в 03:55
514
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
286
Политика

Премьер Японии захотел изменить Конституцию

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ до конца срока пребывания на посту хочет провести референдум относительно внесения изменений в Конституцию страны.
Lenta.ru 01:04
5
Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
103
Футбол

«Унион» оштрафован за празднование победы с болельщиками

Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) оштрафовало берлинский «Унион» за празднование победы в матче 32-го тура чемпионата Германии с «Падерборном» (1:0), сообщается на официальном сайте турнира.
Чемпионат 03:18
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
409
Как работают Яндекс.Новости?
Главное