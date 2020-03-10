Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.

Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

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