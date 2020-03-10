Игры
АБНHorizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года
Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
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Технологии
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ночь на среду в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Авто
В РФ BMW отзывает 35 автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe
BMW отзывает в нашей стране 35 единиц авто BMW 6-ой серии Gran Coupe (F06).
Политика
Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Мичиган, прогнозирует телеканал Fox News.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.
Здоровье
Все школы Липецкой области закрывают на карантин
Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Общество
NYT: Microsoft провела операцию против крупной сети хакеров Necurs
Операцию против киберпреступников проводили специалисты отдела борьбы с цифровыми преступлениями Microsoft, которые разместились в штаб-квартире корпорации в Редмонде (штат Вашингтон).
Наука
Выяснен механизм работы глутаматного транспортера архей
Ученые МФТИ вместе с коллегами из Нидерландов выяснили, как работает глутаматный транспортер архей.
Авто
Автомобили Renault смогут обновляться «по воздуху» в России
Компания Renault первой на рынке РФ внедряет технологию обновления системы мультимедиа «по воздуху».
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Единоборства
Боксеры из Казахстана и Узбекистана добыли 14 олимпийских путевок
Боксеры из Казахстана и Узбекистана в ходе квалификационного турнира завоевали 14 путевок на Олимпийские игры – 2020.
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые после операции показала грудь в купальнике
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала свою грудь после операции по удалению лопнувших силиконовых имплантов.
Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.
Гаджеты
AnTuTu представил ТОП наиболее производительных смартфонов среднеценового сегмента
Список разделён на две части, в первой из которых отмечены устройства среднеценового сегмента стоимостью выше 215 долларов, во второй – с более низким ценником.
Происшествия
По карте советского Генштаба историк дошел до ареста
Историк на вполне законных основаниях купил топографические карты Генштаба СССР 70-х годов, после чего оказался фигурантом уголовного дела: как выяснилось, с документов до сих пор не сняли гриф секретности.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Крыму
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Армия и оружие
Запущенный Россией стеклянный спутник не внесен в реестр ООН
Согласно сообщению Минобороны РФ, стеклянный сферический аппарат "Блиц-М" был запущен с космодрома Плесецк на ракете "Рокот" 27 декабря.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Общество
Мобильные пункты переписи населения могут появиться в России
В России разрабатывают проект о внедрении мобильных пунктов переписи населения.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Политика
Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом
Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ
Новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Спикер Верховной Рады рассказал о попытках защитить русский язык
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о попытках защитить русский язык на Украине. Об этом сообщает сайт «112 Украина».
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.