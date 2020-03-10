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Российская газетаПодтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam
В Steam уже появилась соответствующая страница. Как и в PS4-версии, заявлена полная поддержка русского языка. Напомним, изначально Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году и собрала массу наград от критиков и игроков.
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Глава государства Владимир Путин выступил против снятия ограничения на число президентских сроков.
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Хельмут Марко: Red Bull – главный соперник Mercedes
Консультант концерна Red Bull по автоспорту Хельмут Марко доволен тем, как команда провела подготовку к сезону.
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Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
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В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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В Нью-Йорке 7 марта задержали гражданина России Кирилла Фирсова, он подозревается в продаже персональных данных.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Путин встретился с Володиным и Медведчуком
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Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
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Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России
Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
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Советская и российская артистка эстрады Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила со сцены об их расставании.
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В РПЛ прокомментировали запрет на массовые мероприятия в Москве
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о том, что в Москве введен запрет на массовые мероприятия, сообщает "Чемпионат.com".
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек
По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
Футбол
Арбитр Федотов: Кверквелия не заслуживал удаления в матче с «Ахматом»
Футбольный арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия не должен был получать красную карточку в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (1:0).
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Власти Якутии объяснили убийство 200 собак и кошек
Свыше 200 собак и кошек в Якутске, имевших контакт с бешеным псом, были усыплены в пункте передержки для ликвидации возможного очага заболевания, объяснили в пресс-службе департамента ветеринарии Якутии.
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В Steam стартовали предзаказы Borderlands 3 с 50% скидкой
В Steam стартовал сбор предварительных заказов Borderlands 3 с 50% скидкой на все издания: стандартное можно купить за 999 рублей, а премиальное с сезонным пропуском — за 1749 рублей.
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Участник Little Big Антон Лиссов женился на своей возлюбленной Анжелике Ивановой.
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Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
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В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
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Власти Италии посадили на карантин всю страну
На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.