Игры

Российская газетаРоссийская газетаПодтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam

В Steam уже появилась соответствующая страница. Как и в PS4-версии, заявлена полная поддержка русского языка. Напомним, изначально Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году и собрала массу наград от критиков и игроков.
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Подтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam

Российская газета13:52

Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

Чемпионат12:00

Horizon Zero Dawn выйдет на РС летом. В Steam появилась страница игры

Cyber.sports.ru11:15

PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn официально анонсирован для ПК

3DNews11:36

В Steam стартовали предзаказы Borderlands 3 с 50% скидкой

Игромания.ру14:10

Официально: Horizon Zero Dawn появится на ПК летом 2020 года

CyberSport.ru11:18
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Horizon Zero Dawn
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Компьютерная игра в жанре Action/RPG с открытым миром, разработанная нидерландской студией Guerrilla Games и изданная Sony Interactive Entertainment для игровой консоли PlayStation 4 в 2017 году. Действие Horizon Zero Dawn происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами; немногие люди живут в первобытных племенах. В течение игры главная героиня Элой, вооружённая копьём и луком, исследует окружающий мир, посещает различные поселения и охотится на механических зверей, чьи тела может разбирать для получения полезных ресурсов; охота зачастую требует от игрока скрываться от противников, расставлять ловушки и выбирать наилучшее время для нападения.
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