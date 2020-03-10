Игры
Российская газетаПодтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam
В Steam уже появилась соответствующая страница. Как и в PS4-версии, заявлена полная поддержка русского языка. Напомним, изначально Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году и собрала массу наград от критиков и игроков.
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Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
Карантин распространили на всю Италию
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны.
Экономика
Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж
Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Экономика
Камчатка получит из бюджета 138 млн рублей на зарплату медработников
Камчатский край получит в ближайшее время 138 миллионов рублей на увеличение фондов оплаты труда медицинских учреждений, деньги выделены правительством РФ, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
Футбол
«Тоттенхэм» крупно проиграл «Лейпцигу» и вылетел из Лиги чемпионов
Лондонский "Тоттенхэм" прекратил выступления в Лиге чемпионов. Во втором матче 1/8 финала "шпоры" проиграли "Лейпцигу" 0:3.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Спорт
Лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
В аэропорту Южно-Сахалинска срочно меняют неисправный самолет
Обновление - рейс HZ-3632 Южно-Сахалинск - Оха вылетел в 14.41 по местному времени.
Общество
В Германии обратились в СК по делу экс-нациста Оберлендера
В Германии обратились в СК по делу экс-нациста Оберлендера.
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян рассекретила пол ребенка и показала мужа
Своего избранника звездный визажист долгое время держала в секрете. 26-летняя Гоар свою личную жизнь старается не афишировать.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Футбол
Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Происшествия
Дочь экс-голкипера «Зенита» Малафеева задержана за продажу наркотиков
16-летняя дочь бывшего голкипера санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения задержана в Санкт-Петербурге.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля
Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Гаджеты
108-мегапиксельная камера Xiaomi Mi 10 Pro сняла Землю в космосе
Еще в 2019 году китайская компания запустила спутник с камерой разрешением 108 Мп Xiaomi Mi 10 Pro.
Космос
Космические стандарты надежности для энергетики Арктики
Шоу-бизнес
Саша Зверева подтвердила беременность
Кстати сказать, все откровения выражаются в одной из трогательных баллад, которую Саша исполнила и записала видео, которое разместила на своей персональной странице в социальной сети Instagram.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Политика
США назвали «простой» способ продления СНВ-3
Госдепартамент США считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) можно продлить простым способом, обменявшись дипломатическими нотами.
Политика
Шнуров в новом стихотворении назвал Путина «избранным монархом»
«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.
Футбол
РПЛ прокомментировала запрет на массовые мероприятия в Москве
Российская премьер-лига (РПЛ) будет выполнять указания мэра Москвы Сергея Собянина и в среду проведет совещание с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек, сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.