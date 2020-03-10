В Steam уже появилась соответствующая страница. Как и в PS4-версии, заявлена полная поддержка русского языка. Напомним, изначально Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году и собрала массу наград от критиков и игроков.

Происшествия Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Общество Карантин распространили на всю Италию Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны.

Экономика Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Экономика Камчатка получит из бюджета 138 млн рублей на зарплату медработников Камчатский край получит в ближайшее время 138 миллионов рублей на увеличение фондов оплаты труда медицинских учреждений, деньги выделены правительством РФ, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.

Политика Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки» Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.

Политика Госдума поддержала обнуление президентских сроков Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.

Шоу-бизнес Саша Зверева подтвердила беременность Кстати сказать, все откровения выражаются в одной из трогательных баллад, которую Саша исполнила и записала видео, которое разместила на своей персональной странице в социальной сети Instagram.

Политика США назвали «простой» способ продления СНВ-3 Госдепартамент США считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) можно продлить простым способом, обменявшись дипломатическими нотами.

Футбол РПЛ прокомментировала запрет на массовые мероприятия в Москве Российская премьер-лига (РПЛ) будет выполнять указания мэра Москвы Сергея Собянина и в среду проведет совещание с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек, сообщил президент лиги Сергей Прядкин.