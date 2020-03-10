Игры
Российская газетаПодтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam
В Steam уже появилась соответствующая страница. Как и в PS4-версии, заявлена полная поддержка русского языка. Напомним, изначально Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году и собрала массу наград от критиков и игроков.
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В Epic Games Store добавили списки желаемого
Разработчики Epic Games Store реализовали систему списка желаемых товаров.
Политика
Зеленский заявил, что сотрудничество Украины с МВФ способствует доверию инвесторов
Сотрудничество с МВФ важно для Украины с точки зрения доверия инвесторов, а не только ради очередного транша, заявил глава государства Владимир Зеленский.
Футбол
«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Ранее "Аталанта" победила "Валенсию" со счетом 4:1 Германский "Лейпциг" победил английский "Тоттенхэм" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и также вышел в четвертьфинал турнира.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Участник группы Little Big женился
Продюсер Little Big, клипмейкер Алина Пязок опубликовала в stories в Instagram видео свадебного торжества вокалиста группы Антона Лиссова.
Кино
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Экономика
«Власть — ты утомила»: реакция тюменского бизнесмена на обвал рубля
В понедельник россиян немного перетрусило: на мировых рынках резко подешевела нефть, что привело к обвалу рубля.
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Поправка Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму
Поправка депутата от "Единой России" Валентины Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму, предложение дает действующему президенту право вновь избираться, следует из текста поправки.
Хоккей
Знарок – о поражении от «Динамо»: ошибки совершили не очень вовремя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных от столичного "Динамо" (1:4) в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Космос
Обнаружен абсолютно новый тип пульсаров
Происшествия
По карте советского Генштаба историк дошел до ареста
Историк на вполне законных основаниях купил топографические карты Генштаба СССР 70-х годов, после чего оказался фигурантом уголовного дела: как выяснилось, с документов до сих пор не сняли гриф секретности.
Политика
В шести штатах США проходят праймериз демократов и республиканцев
Внутрипартийные выборы республиканцев и демократов в рамках президентской гонки проходят во вторник в шести штатах - Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Северной Дакоте и Вашингтоне.
Технологии
Роскомнадзор возьмет нужный TON
Ведомство изучит возможность блокировки информации в защищенных сетях Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и интернете вещей.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Здоровье
В России на 40% выросло число заболевших коклюшем
В 2018 году было зарегистрировано 10 421 заболевших, больше всего — в Москве. В январе 2020 года коклюшем в России заболело 1758 человек.
Кино
Фильм «Паразиты» установил рекорд в британском прокате
Картина стала самым кассовым фильмом на иностранном языке в Великобритании, отобрав пальму первенства у фильма "Страсти Христовы" Мэла Гибсона.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
Общество
На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности
Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Общество
CNN: две авиакатастрофы обойдутся Boeing в не менее $18,7 млрд
Прямые и косвенные убытки аэрокосмической корпорации Boeing в результате последствий катастроф двух самолетов модели Boeing 737 MAX превысят $18,7 млрд.
Киберспорт
Стартовала условно-бесплатная королевская битва Call of Duty: Warzone
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Политика
В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot
Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Общество
У министра здравоохранения Великобритании обнаружили коронавирус
Министр здравоохранения Великобритании Надин Доррис заявила, что у нее выявлена коронавирусная инфекция, передает ВВС.