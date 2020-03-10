Игры

Российская газетаРоссийская газетаПодтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam

В Steam уже появилась соответствующая страница. Как и в PS4-версии, заявлена полная поддержка русского языка. Напомним, изначально Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году и собрала массу наград от критиков и игроков.
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Подтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam

Российская газета13:52

Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

Чемпионат12:00

Horizon Zero Dawn выйдет на РС летом. В Steam появилась страница игры

Cyber.sports.ru11:15

Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

АБН17:51

PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn официально анонсирован для ПК

3DNews11:36

Официально: Horizon Zero Dawn выйдет на РС летом

Игромания.ру11:22

Официально: Horizon Zero Dawn появится на ПК летом 2020 года

CyberSport.ru11:18
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