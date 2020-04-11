Коронавирус
АМИТЕЛПодтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае
Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 29 человек. Теперь не только Барнаул Новосибирская лаборатория "Вектор" подтвердила восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. Среди заболевших пять человек – жители города Барнаула, один из Заринска и двое из Павловска.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Еще 8 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Алтайском крае
Алтайская правдавчера в 23:26
В Алтайском крае выявили еще три случая заболевания COVID-19
Коммерсантъ Новосибирск09 апреля в 06:00
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Здоровье
Инфекционист спрогнозировал число исцелившихся к маю от коронавируса
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировали почти 12 тыс. случаев заболевания, 94 человека умерли.
РБК 01:48
Происшествия
В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом
Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Назрановской районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Ингушети.
Интерфакс 03:29
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Общество
Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение самоизоляции
Для граждан штрафы будут достигать 30 тысяч рублей В Нижегородской области начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции.
Pro Город НН вчера в 11:20
Наука
Ученый назвал сроки создания «безопасной» вакцины от коронавируса
Эксперт подчеркнул, что речь идет о ДНК-вакцине, которая является "очень безопасной".
РИА Новости 00:27
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Политика
Сенатор США считает назначение Биллингсли попыткой обойти Конституцию
Сенатор США Роберт Менендес считает назначение Маршалла Биллингсли на должность спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями попыткой проигнорировать конституционные права.
ПолитРоссия 02:43
Общество
Российские медики доказали эффективность препарата против коронавируса
Российские медики доказали противовирусную активность препарата "Мефлохин" в отношении возбудителя COVID-19.
Реальное время вчера в 12:58
Армия и оружие
На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29
Мелитополь, Украина, 11 апреля 2020, 09:49 — REGNUM На военном аэродроме возле Мелитополя аварийно приземлился истребитель МиГ-29 ВВС Украины с бортовым номером 47.
REGNUM 02:49
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
Здоровье
«Сегодня нельзя просто сесть и ждать, что прилетит волшебник в голубом вертолете и спасет нас». Традиционное обращение губернатора к жителям региона
Цитируем пост губернатора: 🔹Мы ежедневно встречаемся с вами в этом формате, чтобы обсудить ситуацию.
Ulpressa вчера в 11:41
Футбол
Дмитрий Радченко: Смолов совершил ошибку, ему это точно аукнется
Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко подверг критике форварда «Сельты» Федора Смолова.
Bookmaker-ratings.ru 09 апреля в 08:50
Кино
Новый фильм по Mortal Kombat будет красивее игры — сценарист обещает
Зрелищность и кровавость в новой экранизации Mortal Kombat будут на должном уровне, заявил сценарист фильма Грег Руссо 8 апреля в своем Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 09:50
Общество
Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве
Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Здоровье
Врачи рассказали, какой кашель указывает на рак легких
Специалисты британской Национальной службы здравоохранения пришли к выводу, что определенные виды кашля могут свидетельствовать о развитии онкологической патологии в легких.
Московский Комсомолец 03:29
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 05:21
Общество
В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя
Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
Энергетика
В Мексике объяснили нежелание снижать добычу нефти
Мексика не может уменьшить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки потому, что до этого потратила много сил на восстановление ее производства, заявила министр энергетики Мексики Росио Нале 11 апреля в интервью журналисту Хоакину Лопесу-Дориге.
ИА Красная Весна вчера в 21:52
Экономика
В Ростуризме предложили увеличить субсидии для внутренних туроператоров
Москва, 11 апреля 2020, 00:26 — REGNUM Увеличить объём субсидий для туроператоров, работающих на внутреннем рынке, предложили в Ростуризме на фоне распространения коронавируса, сообщили 10 апреля в пресс-службе ведомства.
REGNUM вчера в 17:26
Наука
Древние зубы показали, что вымершие обезьяны пересекли Атлантику
Четыре окаменелых зуба, обнаруженных в амазонских джунглях на территории Перу, дают новые доказательства того, что группы древних приматов пересекали Атлантический океан, мигрируя из Африки в Южную Америку.
Naked Science вчера в 06:40
Здоровье
В больнице в Уфе коронавирусом заразились 170 человек
Ранее из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов РКБ имени Куватова была закрыта на жесткий карантин.
Аргументы и Факты вчера в 08:00
Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ 09 апреля в 15:35
Здоровье
Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко
Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
Футбол
Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020
Власти Санкт-Петербурга не откажутся от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году, заявил вице-губернатор города Владимир Кириллов.
News.ru 02:12
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Здоровье
Об опасности аппаратов ИВЛ рассказал Доктор Мясников
В эфире «СоловьевLive», уже выложенного на YouTube, врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему аппараты ИВЛ могут представлять смертельную опасность для заразившихся коронавирусом.
Live24 01:59