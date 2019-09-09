Политика

Газета.RuГазета.RuПодведены итоги выборов в Мосгордуму

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В начале июля Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) проводил исследования, результаты которого показали, что большинство москвичей равнодушно относятся к выборам в Мосгордуму.
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