Политика
Газета.RuПодведены итоги выборов в Мосгордуму
В начале июля Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) проводил исследования, результаты которого показали, что большинство москвичей равнодушно относятся к выборам в Мосгордуму.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:50, Вашингтон
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России
СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ предприняло попытку вывезти шпиона.
Известия вчера в 23:11
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.
РИА Новости вчера в 23:45
Музыка
В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»
Коммерсантъ вчера в 13:00
Хоккей
Кучеров считает,что он непопулярен в России
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выразил мнение, что в России у него не очень большая популярность.
Sportbox.RU вчера в 19:25
Авто
Mitsubishi Pajero заменят новой моделью
На домашнем рынке у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - в скором будущем модель покинет Японию.
Тарантас Ньюс вчера в 10:06
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Футбол
Семин раскритиковал календарь «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о календаре «железнодорожников» в сентябре.
Спорт-Экспресс вчера в 23:30
Наука
Аутисты разобрались в социальных взаимодействиях лучше нейротипичных людей
Исследование на примере почти семи тысяч добровольцев показало, что люди с расстройствами аутистического спектра хоть и плохо понимают эмоции и переживания других людей, в целом прекрасно разбираются в социальных взаимодействиях между ними.
N+1 вчера в 13:27
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
Уже не менее 18 женщин приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах.
Кавказский узел 08 сентября в 15:42
Происшествия
Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР
RT на русском вчера в 21:21
Политика
В США начали расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в Конгрессе США инициировали расследование сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины, чтобы оно помогло ему в президентской кампании в 2020 году.
Реальное время вчера в 14:28
Космос
«Калашников» может создать быстроходный катер для спасения космонавтов
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключает, что концерн "Калашников" может разработать быстроходный катер для спасения экипажа пилотируемого космического корабля "Орел" в акватории Тихого океана в случае возникновения нештатной ситуации.
ТАСС вчера в 07:34
Футбол
Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020
В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.
Мойка78 вчера в 16:56
Политика
Британский парламент обсуждает вопрос о проведении досрочных выборов
Депутаты Палаты общин в понедельник вечером приступили к обсуждению вопроса о необходимости проведения досрочных выборов в британский парламент.
ТАСС вчера в 18:26
Происшествия
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Lenta.ru вчера в 09:18
Космос
NASA планирует в октябре запустить к МКС корабль Cygnus
Запуск космического грузовика Cygnus к МКС может произойти 21 октября, сообщает NASA.
Росбалт вчера в 23:59
Происшествия
В детском саду в Чите упал потолок
ТАСС вчера в 20:55
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Футбол
Главный тренер «Атлетико» показал фото со свадьбы
Газета.Ru вчера в 23:44
Армия и оружие
Рогозин пообещал завершить летные испытания корабля «Орел» к 2028 году
DP.RU вчера в 06:38
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян диагностировали волчанку
О последних новостях, которые заключаются в том, что у Ким обнаружили новые заболевания, она рассказала в шоу «Семейство Кардашьян», которое выходит с ее участием.
Kleo.ru 00:39
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Армия и оружие
Прописали диету: Врачи на Украине осмотрели «узников Кремля»
Смогли ли украинские военврачи диагностировать какие-либо заболевания, приобретенные за время нахождения моряков в заключении в России, точно неизвестно, по крайней мере, никаких заявлений, кроме того, что "им прописана диета", сделано не было.
Царьград вчера в 17:36