Политика
Газета.RuПодведены итоги выборов в Мосгордуму
В Москве выбирали депутатов Московской городской думы. По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".
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с чего всё началось
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.Интерфакс00:16
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Кандидаты от оппозиции вышли в лидеры в 19 из 45 округов на выборах в Мосгордуму
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