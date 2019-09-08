Политика

Газета.RuГазета.RuПодведены итоги выборов в Мосгордуму

В Москве выбирали депутатов Московской городской думы. По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".
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с чего всё началось

Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс00:16

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Кандидаты от оппозиции вышли в лидеры в 19 из 45 округов на выборах в Мосгордуму

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Дождь05:30

Кандидаты от оппозиции получили 20 мест из 45 в Мосгордуме

Эхо Москвы08:00

Кандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов Москвы

РБК04:55

На выборах в Мосгордуму оппозиция набирает 20 мест. Лидер московских единороссов Метельский проигрывает

Новая газета02:14

Кандидаты от системной оппозиции получат 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

Znak.com01:35

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Фонтанка.Рувчера в 15:27
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 20:11, Вашингтон
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