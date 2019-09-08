Политика

Газета.RuГазета.RuПодведены итоги выборов в Мосгордуму

В Москве выбирали депутатов Московской городской думы. По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".
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Сергей Собянин
Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные. В результате, дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту.
— Сергей Собянин, мэр МосквыЗакC.Ру 02:36
с чего всё началось

Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс00:16

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Эхо Москвы17:00

Первые итоги выборов: 11 уголовных дел, все губернаторы остались, у оппозиции 20 мест в Мосгордуме

Дождь05:30

На выборах в Мосгордуму оппозиция набирает 20 мест. Лидер московских единороссов Метельский проигрывает

Новая газета02:14

Как прошел единый день голосования

Snob.ru00:20

В Москве неожиданные выборы: Касамара проигрывает «Умному голосованию», а яблочница обходит коммуниста

Фонтанка.Рувчера в 15:27

Кандидаты от системной оппозиции получат 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

Znak.com01:35

На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»

Ведомости17:02
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