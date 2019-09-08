Политика
Газета.RuПодведены итоги выборов в Мосгордуму
В Москве выбирали депутатов Московской городской думы. По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".
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Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные. В результате, дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту.
— Сергей Собянин, мэр МосквыЗакC.Ру 02:36
с чего всё началось
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.Интерфакс00:16
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