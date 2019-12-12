Общество

Deita.ruDeita.ruПодводная лодка ТОФ утонула в Приморье

Подлодка, которая была отправлена на утилизацию, частично утонула во время буксировки в Приморье, сообщает DEITA.
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В Японском море затонула отправленная на утилизацию российская подлодка

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В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подводная лодка

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Съемочную группу телеканала «Звезда» пустили на Украину

Журналисты российского телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну после приглашения президента Владимира Зеленского в адрес СМИ из РФ, озвученного на саммите "нормандской четверки" в Париже.
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