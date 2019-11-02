Поврежденный 1 июля пожаром подводный атомный аппарат АС-31 ("Лошарик") отбуксирован в Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск) для проведения ремонта. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

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