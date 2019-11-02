Общество

ИзвестияИзвестияПодводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Источник: подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Поврежденный 1 июля пожаром подводный атомный аппарат АС-31 ("Лошарик") отбуксирован в Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск) для проведения ремонта. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:54

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Источник: подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

ТАССвчера в 20:54

Источник: повреждённый в Баренцевом море подводный аппарат доставлен в Северодвинск

RT на русскомвчера в 21:03

СМИ узнали о планах отремонтировать подлодку «Лошарик» в Северодвинске

РБКвчера в 23:59

Подводный атомный аппарат «Лошарик», на котором погибли 14 человек, отбуксировали на ремонт в Северодвинск

Эхо Москвы07:30

Подлодку «Лошарик», при пожаре на которой погибли 14 офицеров, доставили в Северодвинск

URA.Ruвчера в 21:30

«Лошарик» доставили на ремонт

Lenta.ruвчера в 21:06

Сгоревший в Баренцевом море глубоководный аппарат доставили в Северодвинск

Взгляд.рувчера в 22:53
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