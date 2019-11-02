Общество
ИзвестияПодводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Поврежденный 1 июля пожаром подводный атомный аппарат АС-31 ("Лошарик") отбуксирован в Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск) для проведения ремонта. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:54
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Источник: повреждённый в Баренцевом море подводный аппарат доставлен в Северодвинск
RT на русскомвчера в 21:03
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