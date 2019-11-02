Общество

ИзвестияИзвестияПодводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Источник: подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Поврежденный 1 июля пожаром подводный атомный аппарат АС-31 ("Лошарик") отбуксирован в Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск) для проведения ремонта. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:54

Подробнее о событии

Источник: подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

ТАССвчера в 20:54

Источник: повреждённый в Баренцевом море подводный аппарат доставлен в Северодвинск

RT на русскомвчера в 21:03

СМИ узнали о планах отремонтировать подлодку «Лошарик» в Северодвинске

РБКвчера в 23:59

Подводный атомный аппарат «Лошарик», на котором погибли 14 человек, отбуксировали на ремонт в Северодвинск

Эхо Москвы07:30

Подлодку «Лошарик», при пожаре на которой погибли 14 офицеров, доставили в Северодвинск

URA.Ruвчера в 21:30

«Лошарик» доставили на ремонт

Lenta.ruвчера в 21:06

Сгоревший в Баренцевом море глубоководный аппарат доставили в Северодвинск

Взгляд.рувчера в 22:53
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Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

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Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана

Адвокат бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут" Александр Горошинский рассказал о событиях 2014 года в Киеве.
Pravda.Ru 06:23
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Участник Евровидения не прошёл слепые прослушивания в «Голосе»

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Опубликованы результаты Квята во второй практике Гран-при США

Газета.Ru вчера в 21:48
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Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

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«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 10:00
Армия и оружие

Украина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений

Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря для проведения учений в Херсонской области.
Известия 09:42
Футбол

«Шахтер» разгромил «Карпаты» в матче чемпионата Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде крупно обыграли "Карпаты" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 10:26
Армия и оружие

Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку

Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru вчера в 03:50
Авто

GAC назвал дату старта продаж GS8 в России

Car.ru вчера в 11:39
Общество

Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

ТАСС вчера в 10:01
Общество

Грета Тунберг попросила о помощи

30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.
Рамблер вчера в 14:11
Общество

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями.
РИА Новости 05:14
Фигурное катание

Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Экономика

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
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Футбол

«Зенит» готовит финальное предложение по Миранчукам

По словам собеседника, сине-бело-голубые сделают финальное предложение по братьям в зимнее трансферное окно.
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Технологии

Названо безопасное время использования гаджетов подростками

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Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Религия

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Происшествия

В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду мальчиком

В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду шестилетним мальчиком, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 11:06
Религия

Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Экономика

Силуанов: уголовное наказание за валютные нарушения требует пересмотра

Антон Силуанов, министр финансов Законопроекты о снижении административной ответственности за нарушение валютного контроля уже внесли в нижнюю палату, напомнил глава Минфина.
Право.ру вчера в 10:57
Происшествия

В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь

Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 31 октября в 14:36
Политика

Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко исключили из КПРФ

Бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко единогласно исключили из КПРФ на заседании пленума краевого комитета партии 2 ноября.
Коммерсантъ 06:43
Происшествия

Трое детей провалились под лед в Башкирии

Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Политика

Владимир Цемах обвинил Bellingcat в сотрудничестве с СБУ

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывший военный ДНР Владимир Цемах заявил в интервью «РИА Новости», что проект Bellingcat сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).
Известия 08:20
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