Общество

ИзвестияИзвестияПодводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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с чего всё началось

Источник: подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Поврежденный 1 июля пожаром подводный атомный аппарат АС-31 ("Лошарик") отбуксирован в Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск) для проведения ремонта. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:54

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Источник: подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

ТАССвчера в 20:54

Источник: «Лошарик» будет отремонтирован в Северодвинске

RT на русскомвчера в 21:03

СМИ узнали о планах отремонтировать подлодку «Лошарик» в Северодвинске

РБКвчера в 23:59

Подлодку «Лошарик», при пожаре на которой погибли 14 офицеров, доставили в Северодвинск

URA.Ruвчера в 21:30

«Лошарик» доставили на ремонт

Lenta.ruвчера в 21:06

Сгоревший в Баренцевом море глубоководный аппарат доставили в Северодвинск

Взгляд.рувчера в 22:53

Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Известиявчера в 22:15
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Армия и оружие

В результате авиаудара ВВС Израиля по сектору Газа погиб палестинец

Ранее израильские вооруженные силы сообщили, что нанесли авиаудары по объектам ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел израильской территории.
REGNUM 01:03
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Экономика

РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн

Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
RT на русском вчера в 22:05
Армия и оружие

Kresy (Польша): США хотят выполнять свои обязательства в отношении стран Балтии руками польской армии (Kresy.pl)

Какой американские аналитики видят роль польской армии В упомянутом докладе говорится, что россияне должны осознавать: "за неспровоцированную агрессию против НАТО им придется заплатить высокую цену, в том числе они могут лишиться Калининградской области".
ИноСМИ вчера в 11:07
Происшествия

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика

В департаменте образования Ненецкого автономного округа рассказали, что мальчик, убитый накануне в детском саду, был не единственным ребенком в семье.
РИА Новости вчера в 02:51
Хоккей

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Баффало»

Газета.Ru 01:34
Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество

Синоптики пообещали россиянам теплую зиму

Коммерсантъ вчера в 10:34
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова

Известия вчера в 05:07
Политика

Путин прибыл в Венгрию с визитом

Национальная служба новостей 30 октября в 11:11
Транспорт

Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах

Известия вчера в 23:59
Авто

В России две модели Volkswagen стали доступнее

Другая модель — популярный у россиян кроссовер Volkswagen Tiguan — в некоторых модификациях подешевел на 50-110 тыс. рублей.
SpeedMe вчера в 01:10
Происшествия

Лидия Вележева прокомментировала информацию о дебоше на борту самолета

Актуальные Новости 30 октября в 11:16
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 12:48
Происшествия

В Кемерово загорелись два складских помещения, погиб один человек

Два производственно-складских здания загорелись в Кемерово. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.
REGNUM 01:13
Шоу-бизнес

Джиган станет отцом в четвертый раз

Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
StarHit.ru 31 октября в 05:00
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Энергетика

«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»

Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК вчера в 11:43
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
Культура

Пять человек из Уфы прошли кастинг в шоу «Танцы»

Кастинг прошли пять человек из Уфы: Тагир Гиндуллин, Ksu Max, Энтони Богданов, Илья и Альмира Дорны.
Собака.ru вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заступилась за Кристину Асмус и ее откровенные сцены

Ксения Собчак решила заступится за Кристину Асмус.
SM News вчера в 09:45
Киберспорт

В Dota 2 появился быстрый поиск игр

Valve выпустила очередное улучшение матчмейкинга в Dota 2 - на сей раз в игру добавили опцию «Быстрый поиск».
Inc-news.ru вчера в 16:31
Культура

Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов

Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
Российская газета 31 октября в 05:39
Политика

Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills

Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия вчера в 08:35
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Российская сверхсекретная глубоководная атомная подводная лодка, не несущая вооружения и способная погружаться, по некоторым данным, на глубину до 6000 метров. Может использоваться для специальных операций различного характера.
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