с чего всё началось

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир". Церемония подъема флага прошла в День России под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.

Общество В Минздраве рассказали о влиянии жары на распространение коронавируса Главный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете» рассказал, что яркий солнечный свет негативно влияет на коронавирус, однако жаркая погода не гарантирует замедление эпидемии. 238

Общество Глава Минздрава выступил за сохранение масочного режима в России Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим в России необходимо сохранить. 11

Общество Hitman: Absolution раздают бесплатно Hitman: Absolution был выпущен в 2012 году, это была последняя глава перед обновленным Hitman.

Футбол Тренеры Новиков, Семшов и Зырянов получили лицензии Pro Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков сдал экзамен на получение лицензии Pro, необходимую для работы в клубах премьер-лиги.

Политика National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике Эксперт The National Interest Калеб Ларсон назвал российские ледоколы оружием для "захвата" Арктики и рассказал об их особенностях и преимуществах. 6

Общество Лукашенко: по делу «Белгазпромбанка» задержаны 15 человек Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по уголовному делу, связанному с обыском в "Белгазпромбанке", задержаны около 15 человек, передает РИА "Новости". 1

Авто Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50 Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться. 5

Происшествия Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости". 438

Шоу-бизнес Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова. 185

Здоровье На Кубани выявили 80 случаев заболевания коронавирусом В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 80 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом из больниц выписали 54 пациентов, сообщает портал Стопкоронавирус.рф. 1,6K

Общество Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП. 55

Гаджеты Производитель чехлов раскрыл дизайн iPhone 12 Сайт mobiledirect.ro, который на момент написания заметки испытывает трудности с работой из-за огромного наплыва посетителей, опубликовал серию изображений чехлов для грядущих iPhone 12. 2

Общество В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка» Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель.

Политика Владимир Путин поздравил россиян с Днём России Сегодня в стране отмечается День России — государственный праздник, установленный в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 86