Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПодводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир". Церемония подъема флага прошла в День России под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.
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с чего всё началось

Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" передан Военно-морскому флоту, сообщила пресс-служба российского Минобороны.
РИА Новости05:30

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В России прошли испытания новой атомной подводной лодки

ИА Красная Весна11:30

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

Вести.Ru05:12

Опубликованы кадры испытаний атомной подлодки «Князь Владимир»

РИА Новости10:15

АПЛ «Князь Владимир» принята в строй ВМФ России

REGNUM05:56

Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ России

Инфорос05:32

Появились кадры испытаний атомной подлодки «Князь Владимир»

Вечерняя Москва11:20

Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ России

ТАСС04:56
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Ведомости вчера в 07:01
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Общество

В Минздраве рассказали о влиянии жары на распространение коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете» рассказал, что яркий солнечный свет негативно влияет на коронавирус, однако жаркая погода не гарантирует замедление эпидемии.
Аргументы и Факты 03:34
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Общество

Глава Минздрава выступил за сохранение масочного режима в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим в России необходимо сохранить.
RT на русском 11:05
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Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

Газета.Ru 12:19
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Общество

Hitman: Absolution раздают бесплатно

Hitman: Absolution был выпущен в 2012 году, это была последняя глава перед обновленным Hitman.
Evo-rus.com 12:41
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
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Футбол

Тренеры Новиков, Семшов и Зырянов получили лицензии Pro

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков сдал экзамен на получение лицензии Pro, необходимую для работы в клубах премьер-лиги.
Вести.Ru 10:02
Политика

Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
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Политика

National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике

Эксперт The National Interest Калеб Ларсон назвал российские ледоколы оружием для "захвата" Арктики и рассказал об их особенностях и преимуществах.
РИА Новости 08:33
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Происшествия

В Югре загорелся нефтяной резервуар

BFM.ru 11:09
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Общество

Лукашенко: по делу «Белгазпромбанка» задержаны 15 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по уголовному делу, связанному с обыском в "Белгазпромбанке", задержаны около 15 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
1
Общество

Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Нововведения ждут пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:47
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
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Авто

Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50

Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 10 июня в 09:01
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Игры

Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году

Piter.tv 11:01
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью

Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:55
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
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Здоровье

На Кубани выявили 80 случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 80 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом из больниц выписали 54 пациентов, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг вчера в 03:57
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 11:01
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Гаджеты

Производитель чехлов раскрыл дизайн iPhone 12

Сайт mobiledirect.ro, который на момент написания заметки испытывает трудности с работой из-за огромного наплыва посетителей, опубликовал серию изображений чехлов для грядущих iPhone 12.
The GEEK 10 июня в 12:02
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Политика

Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос Крыма в повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение вопроса Крыма на повестку дня.
Коммерсантъ 12:41
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Общество

Меланья Трамп перед переездом в Белый дом добилась пересмотра брачного контракта

Взгляд.ру 11:18
Общество

В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка»

Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Газета.Ru 11:49
Общество

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
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Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
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Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
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Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
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Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днём России

Сегодня в стране отмечается День России — государственный праздник, установленный в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Говорит Москва 06:24
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
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