Армия и оружие
Вести.RuПодводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир". Церемония подъема флага прошла в День России под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.
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Гаджеты
AMD представит процессоры Ryzen 3000XT на следующей неделе, а выпустит в начале июля
Как известно, компания AMD готовит к выпуску настольные процессоры Ryzen 3000XT, также известные как Matisse Refresh, которые являются улучшенными версиями актуальных Ryzen 3000 (Matisse).
3DNews 14:02
Футбол
Главный тренер «Динамо» Новиков получил лицензию PRO
В пятницу, 12-го июня, наставник столичного «Динамо» Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на тренерскую лицензию PRO.
Евро-футбол.ру 06:31
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 09:37
Политика
National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике
Эксперт The National Interest Калеб Ларсон назвал российские ледоколы оружием для "захвата" Арктики и рассказал об их особенностях и преимуществах.
РИА Новости 08:33
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего
Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
Политика
Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Москва не отправила приглашение на парад Победы 24 июня украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, который прежде возглавлял конкурент белорусского лидера на президентских выборах Виктор Бабарико.
Эхо Москвы 13:03
Происшествия
В Казани произошел взрыв в газохранилище
В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб.
РБК 17:58
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию
В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию.
Газета.Ru 12:54
Политика
Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными
"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости 13:02
Происшествия
Охлобыстин назвал «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин вновь высказался о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов.
Рамблер вчера в 11:11
Происшествия
Мужчина погиб в результате нападения медведя на севере Камчатки
В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека.
ТАСС 18:53
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Леванте» в матче чемпионата Испании
Футболисты "Валенсии" сыграли вничью с "Леванте" в матче 28-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:16
Экономика
Экономисты назвали четыре способа увеличить пенсию
Третьим способом увеличить свою пенсию называется вклад в Гарантированный пенсионный план.
ФАН 16:13
Общество
Бурдж-Халифа окрасили в триколор
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости 16:15
Происшествия
Вдову погибшего в аварии с Ефремовым лишили всех денег
ФедералПресс 13:17
Политика
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Вести.Ru 17:39
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Экономика
Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС
Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 08:30
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:14
Спорт
Месси и Роналду вошли в топ-10 лучших спортсменов XXI века
Чемпионат вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обругала матом Малахова
После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья 02:45
Общество
Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых.
РЕН ТВ 11:35