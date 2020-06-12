Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПодводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир". Церемония подъема флага прошла в День России под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

Такой субмарины нет ни у кого в мире: «Князь Владимир» укрепит ядерный щит России

Вести.Ru13:51

Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ России

Инфорос05:32

Появились кадры испытаний атомной подлодки «Князь Владимир»

Вечерняя Москва11:20

Опубликованы кадры испытаний атомной подлодки «Князь Владимир»

РИА Новости10:15

АПЛ «Князь Владимир» принята в строй ВМФ России

REGNUM05:56

В России прошли испытания новой атомной подводной лодки

ИА Красная Весна11:30

Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ России

ТАСС04:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Гаджеты

AMD представит процессоры Ryzen 3000XT на следующей неделе, а выпустит в начале июля

Как известно, компания AMD готовит к выпуску настольные процессоры Ryzen 3000XT, также известные как Matisse Refresh, которые являются улучшенными версиями актуальных Ryzen 3000 (Matisse).
3DNews 14:02
Футбол

Главный тренер «Динамо» Новиков получил лицензию PRO

В пятницу, 12-го июня, наставник столичного «Динамо» Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на тренерскую лицензию PRO.
Евро-футбол.ру 06:31
Общество

Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
2,5K
Общество

Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве

РИА Новости 07:06
387
Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 09:37
1,6K
Политика

National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике

Эксперт The National Interest Калеб Ларсон назвал российские ледоколы оружием для "захвата" Арктики и рассказал об их особенностях и преимуществах.
РИА Новости 08:33
7
Происшествия

Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП

Известия 18:24
825
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
43
Политика

Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Москва не отправила приглашение на парад Победы 24 июня украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 20:12
1,2K
Общество

В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка

В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, который прежде возглавлял конкурент белорусского лидера на президентских выборах Виктор Бабарико.
Эхо Москвы 13:03
Происшествия

В Казани произошел взрыв в газохранилище

В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб.
РБК 17:58
27
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию

В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию.
Газета.Ru 12:54
18K
Политика

Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными

"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости 13:02
195
Происшествия

Охлобыстин назвал «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин вновь высказался о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов.
Рамблер вчера в 11:11
100
Происшествия

Мужчина погиб в результате нападения медведя на севере Камчатки

В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека.
ТАСС 18:53
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,7K
Футбол

«Валенсия» упустила победу над «Леванте» в матче чемпионата Испании

Футболисты "Валенсии" сыграли вничью с "Леванте" в матче 28-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:16
Экономика

Экономисты назвали четыре способа увеличить пенсию

Третьим способом увеличить свою пенсию называется вклад в Гарантированный пенсионный план.
ФАН 16:13
7
Общество

Бурдж-Халифа окрасили в триколор

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости 16:15
351
Происшествия

Вдову погибшего в аварии с Ефремовым лишили всех денег

ФедералПресс 13:17
24
Политика

Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
51
Футбол

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

Вести.Ru 17:39
Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
2,1K
Экономика

Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС

Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 08:30
1
Интернет

Новая функция появится в WhatsApp

Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:14
30
Происшествия

Сильный ветер на Ставрополье опрокинул несколько грузовиков

Интерфакс 12:07
16
Происшествия

Несколько домов в центре Москвы остались без света

Вести.Ru 15:10
4
Спорт

Месси и Роналду вошли в топ-10 лучших спортсменов XXI века

Чемпионат вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обругала матом Малахова

После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья 02:45
137
Общество

Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых.
РЕН ТВ 11:35
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное