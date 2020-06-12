Армия и оружие
Вести.RuПодводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир". Церемония подъема флага прошла в День России под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.
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Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" передан Военно-морскому флоту, сообщила пресс-служба российского Минобороны.РИА Новости05:30
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