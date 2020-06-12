с чего всё началось

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир". Церемония подъема флага прошла в День России под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.

Здоровье Минздрав не рекомендовал считать одно лекарство панацеей от COVID-19 Иначе ни в коем случае нельзя рекомендовать какой-то препарат как панацею при лечении коронавирусной инфекции, — сказал Мурашко.

Происшествия На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.

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Политика Трамп не собирается удерживать власть в случае проигрыша на выборах Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не намерен предпринимать попытки удержать власть в случае проигрыша на президентских выборах.

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Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 38

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Общество Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ. 89

Экономика ПФР разъяснил россиянам условия получения постоянной надбавки к пенсии Российские пенсионеры – участники программы софинансирования, могут получить ежемесячную прибавку к выплатам, сообщили в Пенсионном фонде России.

Политика Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России. 8,8K

Общество Захарова заявила, что Москва не допустит экстрадиции Казначеева в США Россия предпримет решительные шаги для недопущения экстрадиции в США арестованного немецкой полицией по запросу американских властей музыканта и диджея Дениса Казначеева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Общество Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.

Общество Супруга президента Украины заразилась коронавирусом Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом. 652

Происшествия Атомная подводная лодка загорелась во Франции Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.

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