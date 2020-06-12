Армия и оружие
Вести.RuПодводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир". Церемония подъема флага прошла в День России под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.
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Здоровье
Врач Кашубина назвала необходимое человеку количество воды в день
Существует популярное мнение о том, что в день человеку необходимо не менее восьми стаканов обычной воды.
iReactor 01:41
Футбол
Валенсия — Леванте 0:0 (2-й тайм)
Газета.Ru 08:46
Космос
Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты
Sibnovosti.ru вчера в 02:30
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
Происшествия
Сжиженный газ взорвался в Казани
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Газета.Ru 16:17
Здоровье
В Армавире закрыли на карантин горбольницу
Городская больница закрыта на карантин с 10 июня. В медучреждении изолированы 79 пациентов и 27 сотрудников.
ВК Пресс 03:53
Политика
МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Россией судьбу памятника Коневу
Министерство иностранных дел Чехии согласилось обсудить с Россией ситуацию вокруг памятника маршалу Коневу в Праге.
РИА Новости 10:04
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Шоу-бизнес
Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино
Bimru.ru вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы
Неожиданно для всех Кети назвала неожиданный факт о коллеге. Топурия назвала ее Светланой Лободадзе.
OvideO.ru 10:31
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды
Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ вчера в 04:47
Авто
Стало известно, почему компания АвтоВАЗ не выпускает минивэны LADA
АвтоВАзом не выпускаются минивэны, кабриолеты, а также прочие виды кузовов из-за отсутствия массового рынка для этих версий.
Car.ru вчера в 14:37
Наука
В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19
Предварительные результаты исследования вакцины от COVID-19 на мышах американской компании Moderna показывают, что она не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что одна доза может обеспечить защиту от COVID-19, следует из текста исследования, опубликованного в пятницу на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.
РИА Новости 15:23
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Общество
Мурашко заявил, что в России появится несколько вакцин от коронавируса
Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России могут появиться несколько вакцин от коронавирусной инфекции.
ФАН 11:07
Авто
В России стартовало производство новой версии Renault Logan
На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня 01:03
Футбол
Кокорин рассказал о сексе Рами с Памелой Андерсон
ProstoProSport 16:50
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ вчера в 02:05
Игры
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Piter.tv 11:01
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Космос
Проект сверхлёгкой ракеты представила частная компания из России
Генеральный директор российской частной компании "КосмоКурс" Павел Пушкин на своей странице в Facebook опубликовал проект сверхлёгкой ракеты-носителя, которую планируется представить для участия в конкурсе в Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
Популярная механика 10 июня в 11:04