Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПодводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир". Церемония подъема флага прошла в День России под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.
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Опубликованы кадры испытаний атомной подлодки «Князь Владимир»

РИА Новости10:15

В России прошли испытания новой атомной подводной лодки

ИА Красная Весна11:30

Появились кадры испытаний атомной подлодки «Князь Владимир»

Вечерняя Москва11:20

Такой субмарины нет ни у кого в мире: «Князь Владимир» укрепит ядерный щит России

Вести.Ru13:51

АПЛ «Князь Владимир» принята в строй ВМФ России

REGNUM05:56

Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ России

Инфорос05:32

Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ России

ТАСС04:56
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Врач Кашубина назвала необходимое человеку количество воды в день

Существует популярное мнение о том, что в день человеку необходимо не менее восьми стаканов обычной воды.
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Валенсия — Леванте 0:0 (2-й тайм)

Газета.Ru 08:46
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Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты

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МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
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Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости вчера в 11:58
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Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
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Происшествия

Сжиженный газ взорвался в Казани

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Газета.Ru 16:17
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Общество

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя

РБК 17:16
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Здоровье

В Армавире закрыли на карантин горбольницу

Городская больница закрыта на карантин с 10 июня. В медучреждении изолированы 79 пациентов и 27 сотрудников.
ВК Пресс 03:53
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Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Известия 14:28
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Политика

МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Россией судьбу памятника Коневу

Министерство иностранных дел Чехии согласилось обсудить с Россией ситуацию вокруг памятника маршалу Коневу в Праге.
РИА Новости 10:04
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Общество

В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
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Шоу-бизнес

Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино

Bimru.ru вчера в 13:03
Шоу-бизнес

Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы

Неожиданно для всех Кети назвала неожиданный факт о коллеге. Топурия назвала ее Светланой Лободадзе.
OvideO.ru 10:31
Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ вчера в 04:47
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Авто

Стало известно, почему компания АвтоВАЗ не выпускает минивэны LADA

АвтоВАзом не выпускаются минивэны, кабриолеты, а также прочие виды кузовов из-за отсутствия массового рынка для этих версий.
Car.ru вчера в 14:37
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Наука

В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19

Предварительные результаты исследования вакцины от COVID-19 на мышах американской компании Moderna показывают, что она не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что одна доза может обеспечить защиту от COVID-19, следует из текста исследования, опубликованного в пятницу на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.
РИА Новости 15:23
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
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Общество

Мурашко заявил, что в России появится несколько вакцин от коронавируса

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России могут появиться несколько вакцин от коронавирусной инфекции.
ФАН 11:07
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Авто

В России стартовало производство новой версии Renault Logan

На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня 01:03
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Футбол

Кокорин рассказал о сексе Рами с Памелой Андерсон

ProstoProSport 16:50
Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Игры

Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году

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Общество

Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России

REGNUM 16:11
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Космос

Проект сверхлёгкой ракеты представила частная компания из России

Генеральный директор российской частной компании "КосмоКурс" Павел Пушкин на своей странице в Facebook опубликовал проект сверхлёгкой ракеты-носителя, которую планируется представить для участия в конкурсе в Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
Популярная механика 10 июня в 11:04
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