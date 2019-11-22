Общество
Вести.RuВ Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
На следующий день военные произвели замеры радиации, но повышения радиоактивного фона не фиксировалось, передает РИА Новости. Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в Южно-Китайском море, однако официальных подтверждений этому не было.
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Общество
Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей
Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Дождь вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру вчера в 05:00
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Футбол
Сборная России сыграет на Евро-2020 против Дании в Копенгагене
Сборная России сыграет матч против сборной Дании на предстоящем чемпионате Европы по футболу 2020 года в Копенгагене.
Газета.Ru 07:24
Общество
Лукашенко запретил руководителям брать на работу любовниц
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по агропромышленному комплексу заявил, что руководителям профильных холдингов следует думать над увеличением зарплат специалистов, чтобы привлекать на работу профессионалов.
Московский Комсомолец 06:59
Происшествия
Заявившей о пытках бывшей девушке Соколова указали на ошибку
Адвокат историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, арестованного по подозрению в убийстве своей сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, прокомментировал слова его бывшей возлюбленной о пытках и избиении.
Lenta.ru 08:28
Технологии
Билайн и «Лиза Алерт» займутся поиском пропавших людей
Билайн совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» разработали приложение «Поисковый центр», которое позволяет отслеживать перемещение в городе людей старшего возраста, детей и людей с особенностями здоровья.
Ferra 07:02
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Армия и оружие
Путин объявил о подготовке новой госпрограммы вооружений
В следующем году в России начнется подготовка новой госпрограммы вооружений.
РБК 08:30
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Газета.Ru 05:14
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова.
RT на русском 08:07
Футбол
Тайсон дисквалифицирован по итогам расистского скандала на Украине
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон отстранен от футбола на один матч. Еще две игры дисквалификации заработал условно.
Pravda.Ru вчера в 07:38
Политика
В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:32
Теннис
Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
RT на русском 07:33
Общество
Выяснились подробности разговора Дорониной с Путиным
Газета.Ru 08:22
Политика
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
REGNUM 06:27
Здоровье
Для скандальной больницы в Иванове построят новое здание
Для ивановской больницы №1, недавно оказавшейся в скандала, построят новое здание.
Кстати.News 06:56
Общество
В Краснодарском крае оценили возможность запуска электричек в Крым
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона прорабатывают возможность запуска электропоездов в Крым по мосту через Керченский пролив.
RT на русском вчера в 22:47
Общество
Сестра жертвы семейного насилия Гагиевой обратилась к министру юстиции
Семьи жертв бытового насилия попросили проверить на профпригодность замглаву Минюста Максима Гальперина, назвавшего убийства женщин «преувеличенной проблемой», информирует zona.media.
Кавказ Пост 04:01
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения
Почему ушел в отставку глава "Российского экологического оператора" Гендиректор "Российского экологического оператора", куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
РБК 08:15
Шоу-бизнес
Под натиском критики Лариса Гузеева вернула темный цвет волос
На днях на известную актрису и телеведущую Ларису Гузееву обрушился настоящий шквал критики – поклонники потребовали от артистки вернуть прежний, темный цвет волос.
MedikForum.ru 08:06
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Discover24 вчера в 03:00
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
РБК 04:41
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости 20 ноября в 15:32
Кино
Минкультуры начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Дождь 00:31
Авто
Представили роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS
В рамках автосалона в Лос-Анджелесе немецкая марка представила сразу две новые модификации своего флагманского внедорожника GLS.
SpeedMe 20 ноября в 15:26