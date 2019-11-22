Общество

Вести.RuВести.RuВ Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

На следующий день военные произвели замеры радиации, но повышения радиоактивного фона не фиксировалось, передает РИА Новости. Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в Южно-Китайском море, однако официальных подтверждений этому не было.
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Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море

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Россия отреагировала на «радиационный инцидент» в Южно-Китайском море

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Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о взрыве в Южно-Китайском море

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Выяснились подробности разговора Дорониной с Путиным

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Для ивановской больницы №1, недавно оказавшейся в скандала, построят новое здание.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона прорабатывают возможность запуска электропоездов в Крым по мосту через Керченский пролив.
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Семьи жертв бытового насилия попросили проверить на профпригодность замглаву Минюста Максима Гальперина, назвавшего убийства женщин «преувеличенной проблемой», информирует zona.media.
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Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
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Почему ушел в отставку глава "Российского экологического оператора" Гендиректор "Российского экологического оператора", куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
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