В 20 километрах к северу от Алеппо (в освобожденном от боевиков районе) обнаружен целый подземный город, в котором укрывались террористы. Речь идет о поселке Анджар, где располагался один из центральных штабов группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).

Подземная база боевиков обнаружена в 20 километрах от Алеппо

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