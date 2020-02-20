Армия и оружие
Российская газетаПодземная база боевиков обнаружена в 20 километрах от Алеппо
В 20 километрах к северу от Алеппо (в освобожденном от боевиков районе) обнаружен целый подземный город, в котором укрывались террористы. Речь идет о поселке Анджар, где располагался один из центральных штабов группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).
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На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая
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Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности.
Политика
Путин поручил ФСБ особо тщательно защищать компьютерные системы власти
Президент Владимир Путин поручил ФСБ уделить особое внимание защите компьютерных систем органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, банковских организаций и крупных российских компаний от хакеров.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
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Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
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Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»
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ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
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Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Политика
В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе
В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе. Президенты России и Турции планируют провести личную встречу.
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»
Удастся ли Тимуру Еремееву хорошо проявить себя в шоу «На самом деле» и вырваться из амплуа скандального сына Спартака Мишулина, покажет время.
Хоккей
Панарин признался, что обмен из «Чикаго» до сих пор его смущает
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что на раннем этапе карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не думал о том, что когда-нибудь покинет «Чикаго Блэкхоукс».
Экономика
Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
Фигурное катание
Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
Экономика
Число сделок с новостройками в Москве снизилось на 8%
"В жилом фонде в январе зафиксировано 4 950 договоров долевого участия – на 8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5 394 ДДУ)", - говорится в сообщении.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Космос
В Челябинском метеорите найден неизвестный ранее минерал
Найденный углеродный минерал — один из множественных двойниковых кристаллов, существование которых считалось возможным в теории, но на Земле ни одного из них до сих пор обнаружить не удавалось.
Происшествия
Самолет Су-25 загорелся на аэродроме в Липецке
На аэродроме в Липецке произошло возгорание на борту самолета Су-25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Технологии
Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V
Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Общество
Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.