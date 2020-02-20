Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаПодземная база боевиков обнаружена в 20 километрах от Алеппо

В 20 километрах к северу от Алеппо (в освобожденном от боевиков районе) обнаружен целый подземный город, в котором укрывались террористы. Речь идет о поселке Анджар, где располагался один из центральных штабов группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).
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В 20 км от Алеппо нашли подземный город боевиков

РЕН ТВ01:44

Подземная база боевиков обнаружена в 20 километрах от Алеппо

Российская газетавчера в 22:50

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

Газета.Ruвчера в 22:23

Появилось видео из подземных укреплений террористов в Сирии

Известиявчера в 21:56

В скалах в 20 километрах от Алеппо обнаружены штабы и склады террористов

Вести.Ruвчера в 21:38

В Сирии обнаружены подземные склады боевиков с оружием: видео

ТК Звездавчера в 21:20

К северу от Алеппо под землей нашли центральный штаб Джебхат ан-Нусры*

РИА Новостивчера в 21:13
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На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая

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Общество

Уволен глава Боткинской больницы Алексей Яковлев

Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности.
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По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
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Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

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ToDay News Ufa вчера в 08:44
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ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах

ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Газета.Ru 03:54
Общество

Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Ведомости 01:34
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

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Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Lenta.ru вчера в 14:36
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В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе

В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе. Президенты России и Турции планируют провести личную встречу.
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Шоу-бизнес

Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»

Удастся ли Тимуру Еремееву хорошо проявить себя в шоу «На самом деле» и вырваться из амплуа скандального сына Спартака Мишулина, покажет время.
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Хоккей

Панарин признался, что обмен из «Чикаго» до сих пор его смущает

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что на раннем этапе карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не думал о том, что когда-нибудь покинет «Чикаго Блэкхоукс».
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Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 06:35
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Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову

RT на русском 01:44
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Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
Газета.Ru 04:12
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
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Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
РИА Новости 01:27
Экономика

Число сделок с новостройками в Москве снизилось на 8%

"В жилом фонде в январе зафиксировано 4 950 договоров долевого участия – на 8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5 394 ДДУ)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 02:39
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия вчера в 12:39
Космос

В Челябинском метеорите найден неизвестный ранее минерал

Найденный углеродный минерал — один из множественных двойниковых кристаллов, существование которых считалось возможным в теории, но на Земле ни одного из них до сих пор обнаружить не удавалось.
Машины и Механизмы 18 февраля в 12:26
Происшествия

Самолет Су-25 загорелся на аэродроме в Липецке

На аэродроме в Липецке произошло возгорание на борту самолета Су-25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 04:55
Общество

Засыпавшего снегом дорожную камеру тракториста ищет ГИБДД

Вести.Ru 04:57
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
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В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 18 февраля в 03:53
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Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Компания вчера в 10:32
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Австралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17

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Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:45
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Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности

Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
ТАСС 04:14
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