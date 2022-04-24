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Подземные газохранилища в Чехии заполнены на 28%, запасов хватит на три недели

Запасов крупнейшего в Чехии газового оператора RWE Gas Storage CZ хватит примерно на три недели.
Lenta.ru
Такого объема топлива хватает в летний период обычно на 3 недели.
Главный региональный
В фирме отметили, что начали заполнять газовые хранилища ранее обычного, с 1 апреля.
РЕН ТВ
В целом хранилища фирмы рассчитаны на 2,7 миллиарда кубометров газа, чего хватит на два месяца потребления в зимний период.
Lenta.ru

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Запасов крупнейшего в Чехии газового оператора осталось на три недели
РЕН ТВ18:35
СМИ: чешские подземные газохранилища заполнены на 28%
ТАССвчера в 14:41
Запасов подземных хранилищ газа в Чехии хватит на три недели потребления
Smotrim.ru17:51
СМИ: запасов газа крупнейшего оператора Чехии хватит на 3 недели
ПРАЙМвчера в 16:35
Подземные газохранилища в Чехии заполнены на 28%
REGNUMвчера в 15:08
Právo: чешские ПХГ заполнены на 28%
RT на русскомвчера в 14:51
Подземные газохранилища в Чехии заполнены на 28%, запасов хватит на три недели
Lenta.ru18:11

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