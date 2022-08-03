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Поджог рассматривают как основную версию пожара на складе OZON в Подмосковье

Поджог рассматривают как единственную основную версию пожара на складе OZON в подмосковной Истре.
РЕН ТВ
Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.
РИА Новости
На месте работают пожарные вертолеты Ка-32, которые сбросили на горящее здание уже более 100 тонн воды.
Газета.Ru
Из-за пожара уже обрушилась часть крыши склада.
Коммерсантъ

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Поджог рассматривают как основную версию пожара на складе OZON в Подмосковье
Фонтанка.Ру09:58
Экстренные службы рассматривают поджог как основную версию пожара на складе Ozon
РИА Новости10:15
Поджог рассматривается в качестве одной из версий причины пожара на складе Ozon
ТАСС09:56
Источник назвал поджог основной версией пожара на складе Ozon
Известия10:06
Поджог рассматривают как основную версию пожара на складе OZON в Подмосковье
РЕН ТВ09:42
Основными версиями причины пожара на складе Ozon назвали поджог и неисправность проводки
Комсомольская правда07:43
Причиной пожара на складе Ozon в Подмосковье мог стать поджог
Коммерсантъ07:14

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