РЕН ТВПоджог рассматривают как основную версию пожара на складе OZON в ПодмосковьеПоджог рассматривают как единственную основную версию пожара на складе OZON в подмосковной Истре.РЕН ТВКрупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.РИА НовостиНа месте работают пожарные вертолеты Ка-32, которые сбросили на горящее здание уже более 100 тонн воды.Газета.RuИз-за пожара уже обрушилась часть крыши склада.КоммерсантъЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаLife.ruРЕН ТВПервое Студенческое агентствоМосква онлайнКомсомольская правдаНовые ИзвестияСегодня в МосквеLife.ruИзвестияRT на русскомИА Красная ВеснаНародные новостиA42.RUАргументы и ФактыDaily StormPravda.RuПодробнее о событииПоджог рассматривают как основную версию пожара на складе OZON в ПодмосковьеФонтанка.Ру09:58Экстренные службы рассматривают поджог как основную версию пожара на складе OzonРИА Новости10:15Поджог рассматривается в качестве одной из версий причины пожара на складе OzonТАСС09:56Источник назвал поджог основной версией пожара на складе OzonИзвестия10:06Поджог рассматривают как основную версию пожара на складе OZON в ПодмосковьеРЕН ТВ09:42Основными версиями причины пожара на складе Ozon назвали поджог и неисправность проводкиКомсомольская правда07:43Причиной пожара на складе Ozon в Подмосковье мог стать поджогКоммерсантъ07:14Показать ещёОценить134Поделиться