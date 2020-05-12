Власти Сахалинской области объявят о начале второго этапа отмены ограничительных мер в регионе при условии, что специалисты не будут фиксировать на Сахалине новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Хоккей Павел Буре попал в символическую сборную «Ванкувера» всех времен Российский нападающий Павел Буре попал в символическую сборную клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" всех времен по версии телеканала TSN.

Общество Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс». 333

Здоровье В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. 282

Шоу-бизнес Алена Шишкова сменила имидж и стала похожа на Анастасию Решетову «Какая-то вы уже неинтересная и скучная», «Теперь ясно, почему Тимур после вас на Анастасии женился, потому что вы похожи чем-то», «Сейчас начнется «копирует Решетову», «хочет вернуть Тимати», натурель явно лучше», — пишут в социальных сетях. 6

Общество Глава Приморья считает, что в регионе рано ослаблять ограничения В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. 106

Общество Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей 11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 465

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Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 64

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Общество В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. 139

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