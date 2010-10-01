Экономика
Экономика сегодняПоэтапное повышение пенсий в России укрепит индексацию после 2024 года
Пенсия по старости в России может увеличиться в следующем году до 17 тысяч рублей, рассказал ФБА "Экономика сегодня" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Президиума Центрального Правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский.
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Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня вчера в 02:02
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Общество
Минобрнауки намерено ежегодно проводить всероссийский онлайн-выпускной
Ранее стало известно, что ведомство решило провести всероссийский онлайн-выпускной для студентов российских вузов и школьный выпускной вечер 27 июня.
Вестник Кавказа 04:03
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Общество
Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС вчера в 12:13
Авто
В России подешевели автомобили с пробегом
Как рассказал Autonews.ru операционный директор Automama и эксперт по вторичному авторынку Михаил Ерцев, стоимость машин с пробегом в России за последние месяцы не только не выросла, но и в отдельных регионах даже снизилась.
Автоновости дня вчера в 05:30
Общество
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Общество
Лукашенко заявил, что москвичи активно скупают жилье в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне проявляют большой интерес к покупке белорусской недвижимости, в частности квартир, и этот спрос привел к их удорожанию.
ТАСС 05:52
Космос
NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
Туалет должен функционировать в условиях низкой лунной гравитации, работать при воздействии микрогравитации космического пространства, находясь в пути, поскольку будет расположен внутри лунного корабля, а не в каком-нибудь надворном помещении на Луне.
UfaTime.ru 04:43
Общество
Ростов лидирует по количеству заболевших коронавирусом за сутки
В Ростовской области за сутки выявили 121 пациента с коронавирусом. Лидером по-прежнему остается Ростов.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:01
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Общество
Министр транспорта открыл вторую очередь моста через Ахтубу
В открытии II пускового комплекса мостового перехода через Ахтубу в Среднеахтубинском районе принял участие прибывший в Волгоград министр транспорта Евгений Дитрих и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
НовостиВолгограда.ру 04:34
Общество
ЦИК: явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2%
В Центризбиркоме заявили, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию в первый день составила 9,2 процента.
Парламентская газета 05:16
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Экономика
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Минимальная ставка по кредиту на любые цели снизилась до 11,9%. Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц до 11,9%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:26
Игры
Появился новый трейлер Cyberpunk 2077
РИА Новости вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым
Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
Общество
Медики США добавили новые симптомы в описание коронавируса
В обновленном списке к симптомам заражения коронавируса отнесли заложенность носа, насморк, тошноту и диарею.
Газета.Ru 03:00
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05