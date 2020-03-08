Политика
ИзвестияПоэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств. 6 марта самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) закрепила в конституции за русским языком статус единственного государственного.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Экономика
Курс рубля обвалился вслед за нефтью
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела сразу на треть
Нефть марки Brent подешевела до рекордных цифр. На торгах в Лондоне стоимость барреля снизилась до 31,43 доллара.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Здоровье
Министр здравоохранения потребовал вывезти больных из первой горбольницы в Иванове
Новый министр здравоохранения решил убедиться в правильности решения по строительству именно новой больницы в Иванове лично.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Армия и оружие
В The Aviationist рассказали о необычных наземных испытаниях Су-34
В Московской области на полигоне ГкНИПАС провели наземные испытания истребителя-бомбардировщика Су-34.
Происшествия
В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля
По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
Космос
В Воронеже появится технопарк космической промышленности
Воронежские ЗАО «Орбита» и ЗАО «МЭЛ» планируют создать технопарк.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о мерах по борьбе с коронавирусом опубликован, в том числе, на сайте Эха.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге
Армия и оружие
США хотят поставить Киеву РЛС и патрульные катера на 125 млн долларов
Пентагон намерен поставить Украине радиолокационные станции, патрульные катера и другую технику на 125 миллионов долларов.
Энергетика
Эксперты положительно отнеслись к выходу России из сделки ОПЕК+
В России по-разному относятся к соглашению ОПЕК+, говорит Рустам Танкаев.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Армия и оружие
В Идлибе после прекращения огня зафиксировали шесть обстрелов
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Политика
Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционной политики
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 годы, доклад поручено предоставить до 1 марта 2021 года, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Общество
Названы самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.
Гаджеты
Пользователи жалуются на сбои после установки обновления Windows 10
Часть пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 столкнулась с рядом проблем после установки последнего обновления системы.
Политика
Эксперты Sohu назвали двигатель НК-32 технологическим чудом России
Эксперты китайского издания Sohu оценили перспективы второго поколения российского турбореактивного двигателя НК-32, разработка которого идет полным ходом.
Происшествия
В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали
В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Армия и оружие
Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире
Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.
Фигурное катание
13-летняя подопечная Этери Тутберидзе стала чемпионкой мира
13-летняя фигуристка прилетела на финал в Таллин уже будучи фаворитом, и вновь доказала свое преимущество.
Авто
Раскрыта дата продаж нового Volkswagen Tayron GTE
Компания Volkswagen определилась со временем начала продаж новой суперэкономичной версии кроссовера Tayron.