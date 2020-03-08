Политика

ИзвестияИзвестияПоэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств. 6 марта самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) закрепила в конституции за русским языком статус единственного государственного.
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