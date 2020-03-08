Политика
ИзвестияПоэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств. 6 марта самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) закрепила в конституции за русским языком статус единственного государственного.
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Экономика
После падения цен на нефть в России подорожали евро и доллар
После падения цен на нефть подорожали евро и доллар. Открывшиеся сегодня рынки показали стремительное снижение стоимости «черного золота».
Экономика
Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Биатлон
Мартен Фуркад о масс-старте: Бороться было нереально
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Политика
Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом
Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой
Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Футбол
Роналдиньо оставили под стражей
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
Политика
Кадыров прокомментировал слежку за ним со стороны Госдепа США
Глава Чечни попал под наблюдение Госдепартамента за активность на Ближнем Востоке В 2014 году глава Чечни Рамзан Кадыров попал в санкционный список Евросоюза, а в 2017 году — в аналогичный список американских властей.
Кино
Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в матче АПЛ
Технологии
Названа опасность телефонов и компьютеров для мозга
Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию маразма и депрессии.
Энергетика
Цены на нефть усилили падение на фоне развала соглашения ОПЕК+
Мировые цены на нефть ускорили падение после информации о том, что страны — участницы соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о новом сокращении уровня добычи черного золота.
Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
Футбол
УЕФА запретил предматчевые рукопожатия футболистов
УЕФА вносит свою лепту в борьбу с коронавирусом, который стремительно распространяется по планете.
Энергетика
Goldman Sachs допустил падение нефти до $20
Аналитики американского банка Goldman Sachs не исключают падения стоимости барреля нефти до $20, сообщил Bloomberg.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
Политика
Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
Общество
Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали
Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Арестованы бизнесмены по делу о хищении 3 млрд рублей
Сотрудники ФСБ России распространили видео кадры, на которых можно увидеть задержание и обыски подозреваемых по делу о мошенничестве на 3 миллиарда рублей.
Политика
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
Общество
Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Происшествия
У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Общество
Bloomberg узнал содержание разговора Путина с нефтяниками перед разрывом сделки с ОПЕК
Позиция России заключалась в том, что американские производители сланцевой нефти должны разделить ущерб от падения спроса на сырье и пойти на сокращение добычи в США, рассказал Bloomberg один из участников совещания президента Владимира Путина с российскими производителями нефти и ключевыми министрами, которое прошло за несколько дней до переговоров с ОПЕК в Вене.
Политика
Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
Общество
Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому
Страховщики начали по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.