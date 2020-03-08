Политика

ИзвестияИзвестияПоэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств. 6 марта самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) закрепила в конституции за русским языком статус единственного государственного.
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Автор «Никогда мы не будем братьями» рассказала о конце Украины

Lenta.ruвчера в 18:25

Автор строк «Никогда мы не будем братьями» заявила о развале Украины

URA.Ruвчера в 17:08

Автор строк «Никогда мы не будем братьями» рассказала о конце Украины

РИА Новостивчера в 15:08

Автор «Никогда мы не будем братьями» назвала условия распада Украины

РЕН ТВвчера в 16:01

Автор строк «Никогда мы не будем братьями» оскорбила жителей Донбасса

News.ruвчера в 15:55

На Украине рассказали о «безвозвратном конце» для страны

Газета.Ruвчера в 15:33

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

Известиявчера в 16:11
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Экономика

После падения цен на нефть в России подорожали евро и доллар

После падения цен на нефть подорожали евро и доллар. Открывшиеся сегодня рынки показали стремительное снижение стоимости «черного золота».
Sibnovosti.ru вчера в 23:37
Экономика

Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 07 марта в 06:10
Биатлон

Мартен Фуркад о масс-старте: Бороться было нереально

Спорт день за днем вчера в 13:15
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Политика

Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом

Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Волга-Каспий 06 марта в 08:23
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
ФАН вчера в 20:49
Футбол

Роналдиньо оставили под стражей

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
Lenta.ru 07 марта в 18:20
Политика

Кадыров прокомментировал слежку за ним со стороны Госдепа США

Глава Чечни попал под наблюдение Госдепартамента за активность на Ближнем Востоке В 2014 году глава Чечни Рамзан Кадыров попал в санкционный список Евросоюза, а в 2017 году — в аналогичный список американских властей.
Юга.ру 07 марта в 17:56
Кино

Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Российская газета 06 марта в 11:55
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в матче АПЛ

RT на русском вчера в 14:27
Технологии

Названа опасность телефонов и компьютеров для мозга

Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию маразма и депрессии.
Lenta.ru 07 марта в 22:46
Энергетика

Цены на нефть усилили падение на фоне развала соглашения ОПЕК+

Мировые цены на нефть ускорили падение после информации о том, что страны — участницы соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о новом сокращении уровня добычи черного золота.
REGNUM 07 марта в 04:22
Происшествия

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

РИА Новости вчера в 18:28
Футбол

УЕФА запретил предматчевые рукопожатия футболистов

УЕФА вносит свою лепту в борьбу с коронавирусом, который стремительно распространяется по планете.
Евро-футбол.ру вчера в 17:43
Энергетика

Goldman Sachs допустил падение нефти до $20

Аналитики американского банка Goldman Sachs не исключают падения стоимости барреля нефти до $20, сообщил Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru 07 марта в 12:36
Политика

Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
РИА Новости вчера в 15:57
Общество

Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали

Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Известия вчера в 21:20
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 14:02
Происшествия

Арестованы бизнесмены по делу о хищении 3 млрд рублей

Сотрудники ФСБ России распространили видео кадры, на которых можно увидеть задержание и обыски подозреваемых по делу о мошенничестве на 3 миллиарда рублей.
Комсомольская правда 06 марта в 06:50
Политика

Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
РБК вчера в 12:12
Общество

Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
RT на русском 07 марта в 05:02
Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек

Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия

У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9

РИА Новости вчера в 23:32
Общество

Bloomberg узнал содержание разговора Путина с нефтяниками перед разрывом сделки с ОПЕК

Позиция России заключалась в том, что американские производители сланцевой нефти должны разделить ущерб от падения спроса на сырье и пойти на сокращение добычи в США, рассказал Bloomberg один из участников совещания президента Владимира Путина с российскими производителями нефти и ключевыми министрами, которое прошло за несколько дней до переговоров с ОПЕК в Вене.
Forbes вчера в 05:38
Политика

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
РИА Новости вчера в 16:42
Общество

Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому

Страховщики начали по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Lenta.ru вчера в 04:47
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Rusvesna.su вчера в 15:26
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
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Анастасия Николаевна Дмитрук
Украинская поэтесса
Современная украинская поэтесса и общественный деятель. В своём творчестве использует как украинский, так и русский язык. Известность приобрела благодаря стихотворению «Никогда мы не будем братьями», написанному во время Евромайдана.
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