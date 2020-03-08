Политика

ИзвестияИзвестияПоэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств. 6 марта самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) закрепила в конституции за русским языком статус единственного государственного.
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Автор «Никогда мы не будем братьями» назвала условия распада Украины

РЕН ТВвчера в 16:01

Автор строк «Никогда мы не будем братьями» заявила о развале Украины

URA.Ruвчера в 17:08

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

Известиявчера в 16:11

Автор «Никогда мы не будем братьями» рассказала о конце Украины

Lenta.ruвчера в 18:25

Автор строк «Никогда мы не будем братьями» оскорбила жителей Донбасса

News.ruвчера в 15:55

На Украине рассказали о «безвозвратном конце» для страны

Газета.Ruвчера в 15:33

Автор строк «Никогда мы не будем братьями» рассказала о конце Украины

РИА Новостивчера в 15:08
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Происшествия

Тверской СК возбудил дело после пропажи 5-летней девочки

Газета.Ru вчера в 16:39
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Хоккей

Малкин повторил достижение Овечкина по результативности в NHL

ТК Звезда 07 марта в 21:44
Экономика

Доллар на международных торгах превысил 74 рубля

Курс рубля продолжает падать, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 03:56
Единоборства

Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях

«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
FightTime.ru 01:49
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Во время беременности Ольга Зуева сделала обнаженную фотосессию

Традиция фотографировать голой на последних месяцах беременности становится модным трендом, и подруга Данилы Козловского Ольга Зуева не стала исключением.
Paparazzi.ru 02:38
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Экономика

Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
РБК 03:01
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафонскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Lenta.ru вчера в 09:11
Экономика

ЦБ приостановил покупку иностранной валюты из-за рухнувших цен на нефть

В качестве экстренных мер банк России объявил о приостановке покупки иностранной валюты сроком на 30 дней.
Газета.Ru 03:27
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Общество

Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус.
РИА Новости 03:08
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров.
РИА Новости 03:46
Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Lenta.ru вчера в 11:04
Финансы

Доллар и евро в системе электронных торгов продолжают прибавлять в цене

В данный момент за американскую валюту дают чуть более 75-ти долларов.
Эхо Москвы 04:00
Футбол

Сегодня «Спартак» сыграет против «Краснодара»

ГЛАС.RU вчера в 23:09
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Происшествия

В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
ТАСС 00:27
Армия и оружие

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Интерфакс вчера в 19:37
Политика

Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом

Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Волга-Каспий 06 марта в 08:23
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Rusvesna.su вчера в 15:26
Энергетика

Нефть обрушилась на 26% из-за развала сделки ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии

Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.
Интерфакс 02:56
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Биатлон

Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место

Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
RT на русском вчера в 05:20
Энергетика

Акции Saudi Aramco на открытии упали на максимально допустимые 10%

Акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали в понедельник, 9 марта, на максимально допустимые 10%.
Известия 03:45
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Единоборства

Адесанья победил Ромеро в главном поединке UFC 248

Новозеландец Исраэль Адесанья победил кубинца Йоэля Ромеро в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.
Спорт-Экспресс вчера в 02:33
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Анастасия Николаевна Дмитрук
Украинская поэтесса
Современная украинская поэтесса и общественный деятель. В своём творчестве использует как украинский, так и русский язык. Известность приобрела благодаря стихотворению «Никогда мы не будем братьями», написанному во время Евромайдана.
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