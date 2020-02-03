Общество
РБКПоезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса
Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса из КНР. Об этом сообщается на сайте администрации Забайкальского края.
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с чего всё началось
Пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем, напомнили в публикации на официальном портале Забайкальского края, с 3 февраля приостановлено «до особого указания».Телеканал 360°вчера в 23:35
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Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров. Их сняли на границе
Телеканал 360°вчера в 23:35
Единственный оставшийся: ночью из Москвы выехал пассажирский поезд Москва-Пекин
Вести.Ru01 февраля в 22:30
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Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.
Общество
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
Религия
В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Армия и оружие
В Армении возбудили дело из-за срыва тендера на поставку оружия из РФ
В 2019 году ORSIS ("Промтехнология") включили в "черный список" поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания.
Общество
В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
Общество
КНДР остановила железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса
Железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Россией было приостановлено на неопределенный срок и возобновится в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в Китае.
Общество
В России захотели ужесточить наказание за шум ночью
Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Политика
Савченко: Зеленский «идет не тем путем»
Бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои предвыборные обещания и "идет не тем путем".
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Футбол
«Зенит-2» показал фото счастливого Кокорина
Twitter Футбольный клуб "Зенит-2" опубликовал в своем Twitter фотографию, которую команда сделала на сборе в Турции.
Происшествия
Россиянка утонула на пляже в Таиланде
Гражданка России утонула во время плавания на пляже Патонг на Пхукете.
Политика
Большинство граждан РФ высказались за изменения в Конституцию
Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан.
Авто
В Уфе на торги выставили партию арестованных автомобилей
В марте в Уфе пройдёт очередной аукцион по продаже имущества должников.
Здоровье
В аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок
«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.
Финансы
Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности
ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.
Шоу-бизнес
Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры
Фотография появилась в профиле актрисы Марии Кожевниковой в Instagram-аккаунте.
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, взлетно-посадочную полосу обследуют, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Происшествия
У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса
Около 20 пассажиров, прилетевших во Францию из охваченного коронавирусом Китая, оставлены под наблюдением врачей из-за симптомов заболевания, сообщила министр здравоохранения республики Аньес Бузен.
Гаджеты
Серьезный удар по Samsung. Huawei P40 окажется дешевле Huawei P30 и намного дешевле Galaxy S20
Huawei P40, напомним, приписана SoC Kirin 990, модем 5G Balong 5000 и тройная камера.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Общество
Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Наука
Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
При применении метода IBDmix ученые обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев.
Хоккей
Вратарь системы «Барыса» Прокофьев скончался в возрасте 18 лет
Музыка
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении
Общество
Комиссия РАН потребовала от Минздрава обнародовать экспертизы лекарств
Что обнаружила комиссия РАН В реестре ЕАЭС содержатся данные о 26 лекарственных препаратах, которым выдано регистрационное удостоверение, подготовленное в соответствии с правилами союза.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Политика
Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.