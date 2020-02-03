Общество
RT на русскомПоезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров
Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края. «С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия», — отметили там.
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Единственный оставшийся: ночью из Москвы выехал пассажирский поезд Москва-Пекин
Вести.Ruвчера в 22:30
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Здоровье
РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса
Россия на безвозмездной основе передала странам-членам Евразийского экономического союза и СНГ средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, которые были разработаны ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, сообщается на сайте службы.
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 361
Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, инфицированы 17 205 человек.
Происшествия
Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске
Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" из-за технической неисправности совершил посадку в Томске.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Кино
Первый тизер «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи»
На Супербоуле 2020 Disney представил новый ролик своего стриминг-сервиса, в котором показали кадры из трёх грядущих сериалов Marvel — «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи».
Футбол
Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»
Происшествия
В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе
Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.
Политика
Савченко заявила, что Зеленский «идет не тем путем»
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила в эфире телеканала ZIK, что президент Украины Владимир Зеленский не выполняет предвыборные обещания и "идет не тем путем".
Происшествия
В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
Армия и оружие
Новая технологическая цепочка позволит РФ совершить прыжок в микроэлектронике
В Российской Федерации скоро создадут Инновационную инфраструктуру поддержки и внедрения в производство электронной компонентной базы.
Политика
Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране
Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.
Общество
В Госдуме раскритиковали КоАП с новыми штрафами для водителей
Минюст России опубликовал проект нового КоАП РФ, который среди прочего предполагает резкое увеличение действующих штрафов и введение новых видов наказания для нарушителей ПДД.
Технологии
Продажи Sony PlayStation 5 начнутся намного раньше ожидаемого, но предвидится дефицит
Компания должна провести более подробный анонс PlayStation 5 на мероприятии под названием PlayStation Meeting, которое состоится 15 февраля.
Шоу-бизнес
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Шоу-бизнес
Дима Билан провел экскурсию по своему роскошному новому особняку
Билан пока не назвал точное местоположение особняка.
Экономика
«Молчунам» разнесли меньше заработанного
Разнесенная доходность по РП опережала реально заработанную больше всего в 2016 году, когда она была на 0,21 п. п. выше и составила 10,7%. По итогам переходной кампании 2016 года из ПФР в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ушли 4,7 млн человек.
Общество
У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак груди
У гендиректора медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город», Натальи Синдеевой диагностировали рак груди.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Энергетика
Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше
C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Общество
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
Наука
Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
При применении метода IBDmix ученые обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Общество
Бывший заместитель министра туризма Бурятии вернется на Алтай
Заместитель министра туризма РБ Денис Ивлев уволился по собственному желанию, он планирует вернуться на Алтай.