Общество

RT на русскомRT на русскомПоезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров

Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края. «С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия», — отметили там.
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Подробнее о событии

Более 100 билетов купили в Маньчжурии на поезд Москва-Пекин, который приехал пустым

Zab.RU22:30

Поезд из Пекина приехал в Россию без пассажиров

РИА Новости22:00

Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров

RT на русском21:39

Поезд из Китая приехал в Россию без пассажиров

URA.Ru22:40

Поезд Пекин - Москва вернулся в Россию без пассажиров после приостановки сообщения

ТАСС20:09

Пассажиров поезда «Пекин-Москва» не пустили в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита20:09

Единственный оставшийся: ночью из Москвы выехал пассажирский поезд Москва-Пекин

Вести.Ruвчера в 22:30
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Здоровье

РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса

Россия на безвозмездной основе передала странам-членам Евразийского экономического союза и СНГ средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, которые были разработаны ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, сообщается на сайте службы.
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Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный

Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Аргументы недели 06:51
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 361

Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, инфицированы 17 205 человек.
Известия 20:17
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости 13:39
Происшествия

Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске

Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" из-за технической неисправности совершил посадку в Томске.
Российская газета 22:31
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru 21:25
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
Кино

Первый тизер «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи»

На Супербоуле 2020 Disney представил новый ролик своего стриминг-сервиса, в котором показали кадры из трёх грядущих сериалов Marvel — «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи».
Игромания.ру 21:32
Футбол

Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»

Газета.Ru 20:58
Происшествия

В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.
ТАСС вчера в 17:02
Политика

Савченко заявила, что Зеленский «идет не тем путем»

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила в эфире телеканала ZIK, что президент Украины Владимир Зеленский не выполняет предвыборные обещания и "идет не тем путем".
РИА Новости 21:56
Происшествия

В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
RT на русском 20:50
Армия и оружие

Новая технологическая цепочка позволит РФ совершить прыжок в микроэлектронике

В Российской Федерации скоро создадут Инновационную инфраструктуру поддержки и внедрения в производство электронной компонентной базы.
Территория новостей вчера в 15:38
Политика

Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.
REGNUM 13:55
Общество

В Госдуме раскритиковали КоАП с новыми штрафами для водителей

Минюст России опубликовал проект нового КоАП РФ, который среди прочего предполагает резкое увеличение действующих штрафов и введение новых видов наказания для нарушителей ПДД.
RT на русском 31 января в 14:36
Технологии

Продажи Sony PlayStation 5 начнутся намного раньше ожидаемого, но предвидится дефицит

Компания должна провести более подробный анонс PlayStation 5 на мероприятии под названием PlayStation Meeting, которое состоится 15 февраля.
iXBT.com 31 января в 19:45
Шоу-бизнес

Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.
Рамблер 06:42
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Хоккей

Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Газета.Ru 15:09
Шоу-бизнес

Дима Билан провел экскурсию по своему роскошному новому особняку

Билан пока не назвал точное местоположение особняка.
StarHit.ru 06:30
Экономика

«Молчунам» разнесли меньше заработанного

Разнесенная доходность по РП опережала реально заработанную больше всего в 2016 году, когда она была на 0,21 п. п. выше и составила 10,7%. По итогам переходной кампании 2016 года из ПФР в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ушли 4,7 млн человек.
Коммерсантъ 17:23
Общество

У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак груди

У гендиректора медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город», Натальи Синдеевой диагностировали рак груди.
БИЗНЕС Online 11:45
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости 17:09
Энергетика

Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше

C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Газета.Ru 31 января в 05:39
Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 18:51
Общество

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
РИА Новости 19:13
Наука

Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев

При применении метода IBDmix ученые обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев.
ToDay News Ufa 31 января в 03:06
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ 10:51
Происшествия

Артемий Панарин раскритиковал «Аэрофлот» за жестокое обращение с животными

74.ru 22:08
Общество

Бывший заместитель министра туризма Бурятии вернется на Алтай

Заместитель министра туризма РБ Денис Ивлев уволился по собственному желанию, он планирует вернуться на Алтай.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 20:43
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