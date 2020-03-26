Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПоезд с эвакуированными россиянами покинул Украину

Спецпоезд маршрута Киев-Москва забрал из Украины россиян, которые пожелали эвакуироваться на родину на фоне распространения коронавируса. Пассажирский состав направился в сторону РФ вечером в пятницу, 27 марта. В вагонах находились более 700 человек.
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Спецпоезд с эвакуированными россиянами прибыл из Киева в Москву

Известия03:37

Более 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса

РИА Новости03:25

Все билеты на специальный поезд Киев - Москва раскупили за 2,5 часа

ТАСС26 марта в 14:48

Билеты на спецпоезд Киев-Москва разобрали за 2,5 часа

Красная весна26 марта в 16:20

Билеты на спецпоезд Киев-Москва раскупили за 2,5 часа

ТВ Центр26 марта в 15:12

В Москву прибыл поезд с вывезенными из Украины россиянами

Московский Комсомолец03:27

«Укрзализныця» назначила спецпоезд до Москвы и обратно

Украина.ру26 марта в 13:03
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В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
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В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом

Как сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев, все российские специалисты готовятся «к взрывной ситуации по типу ядерной реакции» по поводу распространения заболевания.
Live24 26 марта в 01:17
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

В Красноярском крае произошёл крупный природный пожар

RT на русском 03:49
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Общество

Спутниковый оператор OneWeb подал заявление о банкротстве

Британский спутниковый оператор OneWeb подал заявление о добровольном банкротстве и намерен продолжить продажу своего бизнеса.
Ведомости 03:59
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 03:43
Политика

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Газета.Ru 03:23
Общество

WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 20:39
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Игры

В Insurgency: Sandstorm можно поиграть бесплатно до 1 апреля

Разработчик игры – New World Interactive – предоставила возможность всем пользователям сервиса Steam поиграть бесплатно в новый шутер Insurgency: Sandstorm, при этом для пожелавших приобрести «стрелялку», будет действовать 50% скидка.
Faktom вчера в 10:22
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Супруга Лещенко рассказала о его состоянии

Композитор Игорь Крутой рассказал о сообщении, которое он недавно получил от супруги Льва Лещенко, проходящего лечение в больнице Коммунарки.
Вечерняя Москва вчера в 20:59
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 16:33
Общество

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Российская газета 01:37
Энергетика

МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть на 20%

ПРАЙМ 26 марта в 14:11
Общество

Врачам старше 65 лет сохранят льготный проезд в Москве

Москва сохранит льготный проезд на общественном транспорте для врачей старше 65 лет.
Газета.Ru 03:31
Общество

Метро в Ухане частично возобновило работу

В Ухане, откуда началось распространение коронавируса, снова запустили метро.
Телеканал 360° 01:42
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Здоровье

Ростовскую больницу имени Семашко освободят для больных коронавирусом

Ростовская городская больница № 1 имени Семашко станет госпиталем для зараженных COVID-19.
Donday.ru вчера в 16:32
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 19:49
Политика

Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии

Ранее Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ Сергея Андреева из-за публикаций СМИ о том, что Варшава якобы закрыла для российских самолетов, направлявшимся на помощь Италии, свое воздушное пространство.
ФАН вчера в 20:25
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 00:35
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WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Общество

В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве

Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Общество

В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса

Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».
РБК 02:54
Происшествия

В Челябинской области у десяти человек заподозрили коронавирус

В Челябинской области зафиксировано десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 04:03
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