Коронавирус
Комсомольская правдаПоезд с эвакуированными россиянами покинул Украину
Спецпоезд маршрута Киев-Москва забрал из Украины россиян, которые пожелали эвакуироваться на родину на фоне распространения коронавируса. Пассажирский состав направился в сторону РФ вечером в пятницу, 27 марта. В вагонах находились более 700 человек.
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Происшествия
В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом
Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Здоровье
В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом
Как сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев, все российские специалисты готовятся «к взрывной ситуации по типу ядерной реакции» по поводу распространения заболевания.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
В Красноярском крае произошёл крупный природный пожар
Общество
В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
Общество
Спутниковый оператор OneWeb подал заявление о банкротстве
Британский спутниковый оператор OneWeb подал заявление о добровольном банкротстве и намерен продолжить продажу своего бизнеса.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Политика
На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди
На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Общество
WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Игры
В Insurgency: Sandstorm можно поиграть бесплатно до 1 апреля
Разработчик игры – New World Interactive – предоставила возможность всем пользователям сервиса Steam поиграть бесплатно в новый шутер Insurgency: Sandstorm, при этом для пожелавших приобрести «стрелялку», будет действовать 50% скидка.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Шоу-бизнес
Супруга Лещенко рассказала о его состоянии
Композитор Игорь Крутой рассказал о сообщении, которое он недавно получил от супруги Льва Лещенко, проходящего лечение в больнице Коммунарки.
Политика
Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Общество
Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву
В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Энергетика
МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть на 20%
Общество
Врачам старше 65 лет сохранят льготный проезд в Москве
Москва сохранит льготный проезд на общественном транспорте для врачей старше 65 лет.
Общество
Метро в Ухане частично возобновило работу
В Ухане, откуда началось распространение коронавируса, снова запустили метро.
Шоу-бизнес
Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности
Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Происшествия
Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду
Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Здоровье
Ростовскую больницу имени Семашко освободят для больных коронавирусом
Ростовская городская больница № 1 имени Семашко станет госпиталем для зараженных COVID-19.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Политика
Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии
Ранее Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ Сергея Андреева из-за публикаций СМИ о том, что Варшава якобы закрыла для российских самолетов, направлявшимся на помощь Италии, свое воздушное пространство.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве
Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Общество
В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса
Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».
Происшествия
В Челябинской области у десяти человек заподозрили коронавирус
В Челябинской области зафиксировано десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19.