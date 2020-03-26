Спецпоезд маршрута Киев-Москва забрал из Украины россиян, которые пожелали эвакуироваться на родину на фоне распространения коронавируса. Пассажирский состав направился в сторону РФ вечером в пятницу, 27 марта. В вагонах находились более 700 человек.

Политика Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.

Здоровье В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом Как сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев, все российские специалисты готовятся «к взрывной ситуации по типу ядерной реакции» по поводу распространения заболевания.

Общество В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.

Общество Спутниковый оператор OneWeb подал заявление о банкротстве Британский спутниковый оператор OneWeb подал заявление о добровольном банкротстве и намерен продолжить продажу своего бизнеса.

Общество Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Политика На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Игры В Insurgency: Sandstorm можно поиграть бесплатно до 1 апреля Разработчик игры – New World Interactive – предоставила возможность всем пользователям сервиса Steam поиграть бесплатно в новый шутер Insurgency: Sandstorm, при этом для пожелавших приобрести «стрелялку», будет действовать 50% скидка.

Шоу-бизнес Супруга Лещенко рассказала о его состоянии Композитор Игорь Крутой рассказал о сообщении, которое он недавно получил от супруги Льва Лещенко, проходящего лечение в больнице Коммунарки.

Происшествия Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Политика Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии Ранее Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ Сергея Андреева из-за публикаций СМИ о том, что Варшава якобы закрыла для российских самолетов, направлявшимся на помощь Италии, свое воздушное пространство.

Армия и оружие В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).