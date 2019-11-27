Общество
РИА НовостиПоезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс
Поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, отправился в первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
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Фирменный поезд «Белогорье» с вагонами нового модельного ряда отправился с Курского вокзала в первый рейс
Агентство Москвавчера в 16:03
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