Технологии
Российская газетаПоезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом
В России планируется оборудовать высокоскоростным интернетом поезда и самолеты. Это позволит создать принципиально новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, который движется на больших скоростях.
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с чего всё началось
В России планируют создать принципиально новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, — автомобили, поезда и самолеты.Известиявчера в 16:01
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