В России планируют создать принципиально новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, — автомобили, поезда и самолеты.

с чего всё началось

В России планируется оборудовать высокоскоростным интернетом поезда и самолеты. Это позволит создать принципиально новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, который движется на больших скоростях.

Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом

Экономика «Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.

Политика Президент Эстонии считает Россию самым трудным партнером Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что готова вести переговоры даже с "самым трудным партнером", имея в виду российскую сторону.

Экономика Число компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз, с 32% от общего числа компаний в стране до 3,1%. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".

Футбол Зидан намерен наказать Бэйла за фото со скандальным флагом Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен наказать игрока мадридской команды Гарета Бэйла за его празднование во время перерыва на матчи сборных.

Общество Стоимость медсправки для водителей вырастет в 20 раз В медицинских учреждениях, предлагающих услугу медосвидетельствования для получения водительских прав, настоящий ажиотаж: через два дня вступят в силу поправки Минздрава РФ в процедуру прохождения обязательного медосмотра.

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Политика Спецслужбы Сербии проверят сообщения о попытках вербовки военного Bernd von Jutrczenka / Global Look Press Глава Сербии Александар Вучич поручил сотрудникам спецслужб страны проверить сообщения СМИ о попытках вербовки офицера гражданином РФ.